Olhar o celular durante uma refeição com amigos pode reduzir o prazer do encontro. Um experimento com mais de 300 pessoas mostrou que deixar o aparelho à vista aumentou a distração e diminuiu o aproveitamento do encontro. Isso não prova que cada mensagem atrapalhe, mas mostra o peso das interrupções.

Por que o celular chama atenção mesmo durante a conversa?

Uma notificação surge quando um amigo começa a contar uma novidade. A pessoa desvia os olhos, lê a mensagem e retorna, acreditando que perdeu apenas alguns segundos. Mas a conversa continuou enquanto sua atenção estava em outro assunto.

Ignorar quem está presente para usar o aparelho é um comportamento chamado phubbing. A palavra descreve o gesto, mas não serve para medir a intenção de ninguém. Alguém pode consultar o celular por necessidade, hábito ou curiosidade, inclusive em situações que precisam de uma resposta urgente.

Nem sempre percebemos o quanto olhar para uma tela interfere na qualidade de um encontro.

O experimento observou refeições com mais de 300 pessoas

No estudo de Ryan Dwyer, Kostadin Kushlev e Elizabeth Dunn, publicado no Journal of Experimental Social Psychology em 2018, mais de 300 participantes foram convidados a comer com amigos ou familiares num restaurante. Os pesquisadores dividiram os participantes entre duas condições.

Em uma condição, o celular ficava sobre a mesa; na outra, deveria ser guardado. Quem estava com o aparelho disponível relatou mais distração e menos prazer no encontro. O estudo comparou grupos, não avaliou o efeito exato de cada mensagem recebida.

O que outra pesquisa observou sobre esse hábito?

Uma pesquisa posterior, registrada no PubMed e publicada na BMC Psychology em 2025, examinou como observadores percebiam pessoas que mexiam no telefone durante conversas. Os participantes julgaram esse comportamento menos adequado, tanto em temas leves como em assuntos sérios.

Esse segundo estudo não repetiu o jantar do primeiro. Ele abordou a percepção de quem observa uma conversa interrompida, e não o prazer de quem está comendo em um restaurante. Juntos, os trabalhos ajudam a separar distração pessoal de avaliações sociais sobre o uso do telefone.

Pequenas interrupções mudam o ritmo do encontro

O impacto não depende de uma pessoa passar a refeição inteira olhando a tela. Checar notificações, voltar ao prato e retomar o assunto cria várias mudanças de foco. Em uma mesa animada, parte de uma história pode passar sem receber atenção.

Na prática, algumas atitudes ajudam a diferenciar essas situações:

Mensagem rápida: interrompe a escuta durante alguns instantes.

interrompe a escuta durante alguns instantes. Notificação à vista: pode disputar o foco com a conversa.

pode disputar o foco com a conversa. Tela guardada: reduz a chance de olhar por impulso.

reduz a chance de olhar por impulso. Aviso necessário: pode ser atendido com explicação breve ao grupo.

O Em Foco também explica o resíduo de atenção ao trocar de tarefa. O conceito trata de situações diferentes, mas ajuda a compreender por que mudar o foco nem sempre é instantâneo. Não é uma medida direta do que aconteceu no restaurante.

Pesquisas ajudam a explicar por que estar fisicamente presente não significa participar de verdade.

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A presença vale mais do que uma regra rígida

O experimento de 2018 indica um custo possível de manter o celular disponível durante refeições compartilhadas. Ele não mostra que qualquer uso seja desrespeitoso nem define um tempo universal seguro de tela. Urgências, acessibilidade e combinações do grupo também importam.

Quando a intenção é aproveitar um encontro, diminuir consultas automáticas e escutar com calma pode ajudar. O ponto principal é reconhecer a disputa pela atenção: nem sempre abrir uma mensagem parece importante, mas o assunto à mesa pode merecer aquele momento inteiro.