Em um caso fictício, o comprador paga por um apartamento anunciado com vaga de garagem. Após a mudança, descobre que o espaço apresentado na visita pertence a outro morador. A publicidade, as mensagens e os registros contam histórias diferentes, e a vaga prometida precisa ser comparada aos documentos.

Como a vaga entrou na decisão de compra?

No exemplo, durante a visita ao apartamento, o vendedor aponta um espaço específico na garagem. As mensagens e a publicidade reforçam a ideia de que aquela vaga acompanha o imóvel. O comprador leva em conta a possibilidade de estacionar no local indicado antes de pagar.

A área de estacionamento, explicada na página sobre estacionamento, pode conter vagas com diferentes formas de uso. A visita mostra a posição física, mas não prova a titularidade daquela vaga. Essa diferença só aparece quando o comprador tenta usar o espaço depois da mudança.

A diferença entre o espaço mostrado e o direito real de uso trouxe uma surpresa ao novo proprietário

O antigo acordo informal não esclarece o direito

Ao chegar com o veículo, o comprador recebe a informação de que a vaga apresentada pertence a outro morador. O vendedor fala em um acordo informal antigo para explicar o uso anterior, sem mostrar que poderia transferir aquela posição ao novo proprietário.

A divergência deixa duas perguntas: havia uma vaga vinculada ao apartamento e, se havia, qual era? Um arranjo entre antigos moradores não substitui automaticamente matrícula, convenção ou regras de sorteio. É necessário distinguir uso permitido e propriedade registrada.

Quais papéis devem ser comparados com a publicidade?

O comprador guarda os anúncios e conversas da visita e procura a matrícula do apartamento, a descrição da garagem e a convenção do condomínio. O uso de carro e moto na mesma vaga, em discussão que depende de limites e normas do prédio.

A análise fica mais clara quando os registros são vistos em conjunto:

Publicidade: registra a vaga indicada antes da venda.

registra a vaga indicada antes da venda. Mensagens: mostram promessas sobre localização e exclusividade.

mostram promessas sobre localização e exclusividade. Matrícula: informa a descrição registral do imóvel.

informa a descrição registral do imóvel. Convenção: pode detalhar regras e tipos de uso das vagas.

A comparação deve mostrar o que foi prometido antes do pagamento e o direito que os documentos realmente garantem. Fotografias da vaga e identificação do número podem ajudar, mas não substituem documentos formais sobre propriedade, vínculo ou uso em condomínio.

A mudança deixa o carro sem o lugar esperado

Depois da entrega das chaves, o comprador precisa buscar onde estacionar enquanto esclarece a situação. Não há prova de gasto com estacionamento nem de outro prejuízo específico no exemplo. O fato confirmado dentro da história imaginada é que o espaço mostrado não está disponível.

A disputa também pode envolver demarcação, rodízio ou respeito às áreas comuns. Um texto do Em Foco trata de veículos fora dos limites de vagas condominiais. Mas uma regra interna de circulação não resolve sozinha a divergência entre oferta e documento.

O caso levanta dúvidas sobre a importância de conferir os documentos antes de fechar um negócio

O registro garante exatamente a vaga vista na visita?

O Código Civil, artigo 1.331 prevê regras para unidades e partes comuns em condomínio. Vaga com matrícula própria, direito acessório e área comum têm características distintas. O documento registral, a convenção e o instrumento de venda devem ser examinados antes de concluir o direito.

O TJDFT explica diferentes formas jurídicas da vaga de garagem ao tratar de registro próprio e vínculo com apartamento. A informação não decide o caso fictício. Se a oferta indicou uma vaga específica diferente da situação formal, o vendedor poderá ter de esclarecer a divergência.

A solução depende do direito efetivamente vendido

No relato, o comprador pede ao vendedor uma explicação documentada e solicita ao condomínio as regras de utilização. O próximo passo depende de confirmar se existe vaga vinculada, qual é sua identificação e como a informação foi apresentada no negócio.

Se houver descumprimento do que foi oferecido, caberá avaliar cumprimento do acordo, revisão ou reparação conforme os fatos e a lei aplicável. Nenhuma sentença é atribuída ao exemplo. O ponto decisivo permanece: o espaço exibido na visita precisa corresponder ao direito transferido.