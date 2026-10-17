A troca dos puxadores de armário pode mudar a aparência de portas e gavetas sem pintura nem substituição. Para aproveitar os furos existentes, é preciso medir a distância entre seus centros e conferir a espessura da madeira. O acabamento escolhido também deve resistir às condições de uso em cada ambiente.

O puxador pequeno pode transformar a frente do móvel

O puxador ocupa uma parte discreta da porta, mas aparece sempre que alguém olha ou abre o armário. Trocar peças gastas por um modelo de desenho mais simples ou de acabamento contrastante pode deixar o conjunto com outra aparência, mantendo a estrutura original.

Em uma gaveta comum, a ferragem também serve de apoio para puxar a frente. Por isso, escolher apenas pela foto pode gerar um resultado bonito e incômodo. A pegada precisa ser confortável para mãos de tamanhos diferentes.

Conferir a distância entre os furos evita problemas durante a instalação

Como medir a distância entre os furos antigos?

Retire um puxador e meça, com régua ou trena, a distância do centro de um furo até o centro do outro. Essa medida é diferente do comprimento total da peça e costuma aparecer nas especificações de puxadores com dois parafusos.

A IKEA informa, por exemplo, distância de 128 milímetros entre furos para o modelo NYDALA. Esse número é uma medida de produto, não um padrão de todos os armários. Se a peça antiga usa outra distância, confirme a compatibilidade antes da compra.

Por que parafusos e espessura precisam combinar?

Além dos furos, confira o comprimento do parafuso e a espessura da porta ou frente de gaveta. Um parafuso curto pode não prender bem, enquanto um longo pode impedir o aperto correto ou danificar a peça.

Uma conferência simples evita os erros mais comuns na troca:

Furos : comparar a distância entre centros, nunca só o tamanho externo.

: comparar a distância entre centros, nunca só o tamanho externo. Rosca : conferir o diâmetro e se o parafuso acompanha o puxador.

: conferir o diâmetro e se o parafuso acompanha o puxador. Espessura : verificar se o comprimento do parafuso serve na porta.

: verificar se o comprimento do parafuso serve na porta. Teste: instalar uma peça antes de repetir em todas as gavetas.

Antes de comprar vários conjuntos, faça um teste em uma porta. Verifique se o puxador fica firme, se a rosca encaixa sem forçar e se a ferragem não encosta nas portas vizinhas ao abrir.

O material precisa suportar o ambiente da casa

Na cozinha e no banheiro, as mãos úmidas e a limpeza frequente exigem acabamento fácil de conservar. Metal com tratamento apropriado, alumínio ou outros materiais indicados pelo fabricante podem ser considerados. Madeira e peças pintadas pedem atenção à água e a produtos abrasivos.

A seção de puxadores da Leroy Merlin distingue modelos pelo material e pela quantidade de furos. Essas características ajudam a comparar alternativas, mas não dispensam olhar a orientação de limpeza de cada peça e suas condições reais de uso.

O formato, o tamanho e a cor das peças ajudam a criar diferentes estilos.

Quando um novo puxador não resolve o problema?

Se a porta está caída, trocar o puxador não corrige uma dobradiça frouxa. Antes da renovação, verifique se existem parafusos soltos, madeira desgastada ou dificuldades para abrir. Alguns ajustes nas dobradiças de portas tortas podem melhorar o alinhamento sem precisar trocar nenhuma peça.

Também vale observar o espaço de circulação. Uma alça muito projetada pode atrapalhar a passagem ou esbarrar em outra frente. Em armários de canto, como nos projetos com bandejas articuladas para alcançar objetos, a movimentação deve ser testada antes da escolha.

A renovação funciona melhor quando mantém o móvel útil

Para um visual uniforme, procure repetir cor, proporção e acabamento em portas próximas. Também é possível criar contraste de maneira intencional, desde que os puxadores não prejudiquem a abertura. Mudar todas as peças não é obrigatório: uma gaveta pode servir de teste inicial cuidadoso.

Quando as medidas coincidem e as ferragens antigas saem sem danificar a superfície, a substituição tende a ser uma intervenção pontual. Guardar os puxadores anteriores facilita uma possível reversão, especialmente em móveis alugados ou ambientes que podem receber outra decoração.