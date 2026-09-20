EM FOCO Resumo da matéria 01 Três direções de ajuste Dobradiças ocultas comuns permitem corrigir posição lateral, altura e profundidade antes de pensar em trocar ferragens ou portas. 02 Comece pelo vão Observar a folga entre as portas ajuda a identificar qual parafuso precisa de um movimento pequeno e qual deve ficar quieto. 03 Pouco giro por vez Ajustes curtos, alternados entre as dobradiças, evitam deslocar demais a porta e facilitam voltar ao ponto anterior.

Uma porta que raspa, fica caída ou deixa um vão desigual nem sempre pede peça nova. A dobradiça do armário costuma ter regulagens capazes de mover a frente em três direções. Pequenos giros corrigem alinhamento, altura e profundidade, desde que a ferragem seja ajustável, esteja firme e não apresente deformações.

Por que a porta do armário fica torta mesmo sem peça quebrada?

A porta pode sair do alinhamento depois de uso repetido, parafusos afrouxados ou pequenas mudanças no móvel. A dobradiça liga a porta ao gabinete e, nos modelos ocultos, também oferece pontos de regulagem para corrigir a posição.

Em dobradiças desse tipo, a própria IKEA informa ajustes de altura, profundidade e largura. Isso explica por que uma porta aparentemente caída pode voltar ao lugar sem substituir a ferragem, desde que os parafusos e a madeira estejam firmes.

Cada parafuso da dobradiça atua de uma forma diferente sobre o posicionamento da porta

Quais são os 3 ajustes que mudam o alinhamento da dobradiça?

O primeiro movimento é o ajuste lateral, que aproxima ou afasta a porta da vizinha e ajuda a igualar o vão vertical. Ele é útil quando duas frentes ficam encostando em cima ou abrem espaço demais embaixo.

Os outros dois são altura e profundidade. A altura corrige uma porta mais alta ou baixa que a outra; a profundidade muda quanto a frente fica para dentro ou para fora do gabinete, deixando a superfície mais nivelada.

Como fazer os ajustes sem piorar a posição da porta?

Antes de girar qualquer parafuso, feche a porta e observe onde o vão muda. Marque mentalmente se o problema é lado, altura ou profundidade. Essa leitura evita mexer no parafuso errado e criar outro desalinhamento.

Faça movimentos de cerca de um quarto de volta e confira o resultado. Quando há duas dobradiças, distribua a correção entre elas. Um ajuste pequeno e alternado costuma ser mais previsível do que uma volta inteira em apenas um ponto.

A seguir listamos 3 ajustes principais que ajudam a alinhar portas sem trocar a dobradiça:

Lateral: move a porta para a esquerda ou direita e ajuda a uniformizar o vão.

move a porta para a esquerda ou direita e ajuda a uniformizar o vão. Altura: sobe ou desce a frente para alinhar bordas superiores e inferiores.

sobe ou desce a frente para alinhar bordas superiores e inferiores. Profundidade: aproxima ou afasta a porta do gabinete para nivelar a superfície.

Leia também: Não jogue fora aqueles calendários velhos: a melhor maneira de reutilizá-los em casa

O que observar antes de pegar a chave de fenda?

Se a dobradiça está solta no gabinete, o primeiro passo é apertar a fixação antes de regular. Quando o parafuso gira sem firmar ou a madeira está esfarelando, o problema deixa de ser apenas ajuste e pode exigir reparo do ponto de fixação.

Também vale conferir se a porta está empenada ou se alguma dobradiça ficou visivelmente deformada. Os três ajustes corrigem posição, porém não endireitam ferragem quebrada ou madeira torta. Separar essas situações evita insistir em regulagens que não resolvem a causa.

A seguir listamos 4 sinais do móvel que indicam qual checagem deve vir primeiro:

DADOS EM FOCO Sinais antes do ajuste Sinais antes do ajuste: Sinal, O que pode indicar e Primeira checagem. Sinal O que pode indicar Primeira checagem Vão desigual Regulagem lateral Comparar espaço entre portas Porta mais baixa Regulagem de altura Conferir bordas superiores Frente avançada Regulagem de profundidade Olhar o móvel de lado Parafuso frouxo Fixação comprometida Apertar antes de regular

Quando o alinhamento dispensa a troca da dobradiça?

Se a ferragem está íntegra, firme e responde aos parafusos de regulagem, o desalinhamento costuma ser um problema de posição da porta. Depois de cada correção, abra e feche algumas vezes para verificar se não há atrito, estalo ou contato com a frente vizinha.

O objetivo não é deixar todos os parafusos no limite, e sim recuperar vãos parecidos e fechamento suave. Com três ajustes bem identificados e movimentos curtos, muitas portas tortas voltam ao lugar usando exatamente as peças que já estavam no armário.