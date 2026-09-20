Um jato fraco nem sempre começa dentro da parede. Na ponta da torneira, o arejador reúne telas e restritores que moldam a água e podem acumular resíduos. Quando essa passagem fica bloqueada, limpar a pequena peça pode recuperar o fluxo antes de partir para verificações mais complicadas na instalação.
O que é a pequena tela que fica na ponta da torneira?
A peça é chamada de arejador de torneira. Ela fica no bico e organiza o fluxo por meio de pequenas passagens, misturando ar em muitos modelos e ajudando a formar um jato mais uniforme e com menos respingos.
Por ficar exatamente na saída, o arejador também recebe partículas que chegam pela tubulação. Alguns modelos têm telas internas bem finas. Quando elas seguram sedimentos ou minerais, a área livre para a água diminui e o jato pode mudar de força ou direção.
Por que um arejador sujo pode deixar o jato fraco?
A Kohler explica que o conjunto interno pode precisar de limpeza por acúmulo de água dura. Em modelos compatíveis, retirar a peça permite alcançar as telas sem desmontar o corpo inteiro da torneira.
Essa é uma causa simples de verificar, não a única. Registro parcialmente fechado, filtro interno, mangueira dobrada ou baixa pressão também reduzem o fluxo. Por isso, limpar o arejador funciona como uma primeira checagem quando o problema aparece apenas naquela torneira.
Como limpar a tela sem estragar a torneira?
Feche a torneira, proteja o acabamento e identifique como o seu arejador é removido. Alguns desenroscam; outros ficam embutidos e exigem ferramenta própria. Não force com alicate direto no acabamento, pois a marca pode ficar permanente.
Depois de retirar, enxágue as telas e remova partículas soltas. Depósitos minerais podem pedir o procedimento indicado pelo fabricante. Antes de remontar, confira arruelas e posição das peças. O encaixe correto evita vazamentos e mantém o jato alinhado.
A seguir listamos 4 passos de limpeza que ajudam a liberar a passagem sem danificar a peça:
- Identifique o modelo: confira se o arejador desenrosca ou exige uma chave específica.
- Proteja o acabamento: use a ferramenta correta e evite apertar metal diretamente no bico.
- Limpe as telas: retire sedimentos visíveis e siga a orientação do fabricante para minerais.
- Monte na ordem: recoloque telas e arruelas antes de testar novamente o fluxo.
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Como saber se o problema está mesmo no arejador?
Quando apenas uma torneira perde força e as demais continuam normais, vale começar pelo bico. Retirar temporariamente o arejador, quando o manual permite, mostra se o fluxo melhora. Uma diferença clara indica que a restrição está perto da saída.
Se nada muda depois da limpeza, a causa pode estar em outra parte do conjunto. Mangueiras, válvulas, filtros e pressão do imóvel entram na investigação. O importante é usar uma sequência simples de checagens, começando pelo ponto acessível e evitando desmontagens desnecessárias.
A seguir listamos 4 sinais do jato que ajudam a decidir qual checagem fazer primeiro:
|Sinal
|Possível causa
|Primeira ação
|Jato fraco
|Tela ou restritor sujo
|Limpar o arejador
|Jato torto
|Resíduo nas saídas
|Enxaguar as telas
|Vazamento no bico
|Montagem fora de posição
|Rever arruela e rosca
|Fluxo segue baixo
|Outra restrição no sistema
|Checar válvulas e mangueiras
Quando vale recolocar a peça e testar novamente?
Depois de limpar e montar, abra a água aos poucos e observe o formato do jato. Se ele volta a ficar uniforme e mais forte, a pequena manutenção resolveu uma obstrução local. Teste sem apertar demais para não danificar roscas ou peças plásticas.
Aquela tela quase invisível cumpre uma função importante e merece entrar na manutenção da cozinha ou do banheiro. Quando o fluxo enfraquece, o arejador limpo é uma verificação barata e rápida antes de procurar problemas mais profundos na torneira ou na tubulação.
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