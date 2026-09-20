EM FOCO Resumo da matéria 01 Tela na ponta O arejador fica na saída da torneira e usa pequenas telas para organizar o jato e reter parte dos detritos. 02 Fluxo pode cair Sedimentos e depósitos minerais podem bloquear a passagem, deixando o jato mais fraco ou irregular mesmo com o registro aberto. 03 Limpeza depende do modelo Alguns arejadores desenroscam à mão; outros precisam de chave própria, por isso o manual deve orientar a retirada.

Um jato fraco nem sempre começa dentro da parede. Na ponta da torneira, o arejador reúne telas e restritores que moldam a água e podem acumular resíduos. Quando essa passagem fica bloqueada, limpar a pequena peça pode recuperar o fluxo antes de partir para verificações mais complicadas na instalação.

O que é a pequena tela que fica na ponta da torneira?

A peça é chamada de arejador de torneira. Ela fica no bico e organiza o fluxo por meio de pequenas passagens, misturando ar em muitos modelos e ajudando a formar um jato mais uniforme e com menos respingos.

Por ficar exatamente na saída, o arejador também recebe partículas que chegam pela tubulação. Alguns modelos têm telas internas bem finas. Quando elas seguram sedimentos ou minerais, a área livre para a água diminui e o jato pode mudar de força ou direção.

Minerais e pequenas partículas podem ficar presos justamente na região por onde a água precisa passar

Por que um arejador sujo pode deixar o jato fraco?

A Kohler explica que o conjunto interno pode precisar de limpeza por acúmulo de água dura. Em modelos compatíveis, retirar a peça permite alcançar as telas sem desmontar o corpo inteiro da torneira.

Essa é uma causa simples de verificar, não a única. Registro parcialmente fechado, filtro interno, mangueira dobrada ou baixa pressão também reduzem o fluxo. Por isso, limpar o arejador funciona como uma primeira checagem quando o problema aparece apenas naquela torneira.

Como limpar a tela sem estragar a torneira?

Feche a torneira, proteja o acabamento e identifique como o seu arejador é removido. Alguns desenroscam; outros ficam embutidos e exigem ferramenta própria. Não force com alicate direto no acabamento, pois a marca pode ficar permanente.

Depois de retirar, enxágue as telas e remova partículas soltas. Depósitos minerais podem pedir o procedimento indicado pelo fabricante. Antes de remontar, confira arruelas e posição das peças. O encaixe correto evita vazamentos e mantém o jato alinhado.

A seguir listamos 4 passos de limpeza que ajudam a liberar a passagem sem danificar a peça:

Identifique o modelo: confira se o arejador desenrosca ou exige uma chave específica.

confira se o arejador desenrosca ou exige uma chave específica. Proteja o acabamento: use a ferramenta correta e evite apertar metal diretamente no bico.

use a ferramenta correta e evite apertar metal diretamente no bico. Limpe as telas: retire sedimentos visíveis e siga a orientação do fabricante para minerais.

retire sedimentos visíveis e siga a orientação do fabricante para minerais. Monte na ordem: recoloque telas e arruelas antes de testar novamente o fluxo.

Um jato fraco ou irregular pode ser um dos sinais de que vale conferir essa parte da torneira

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Como saber se o problema está mesmo no arejador?

Quando apenas uma torneira perde força e as demais continuam normais, vale começar pelo bico. Retirar temporariamente o arejador, quando o manual permite, mostra se o fluxo melhora. Uma diferença clara indica que a restrição está perto da saída.

Se nada muda depois da limpeza, a causa pode estar em outra parte do conjunto. Mangueiras, válvulas, filtros e pressão do imóvel entram na investigação. O importante é usar uma sequência simples de checagens, começando pelo ponto acessível e evitando desmontagens desnecessárias.

A seguir listamos 4 sinais do jato que ajudam a decidir qual checagem fazer primeiro:

DADOS EM FOCO Sinais do fluxo Sinais do fluxo: Sinal, Possível causa e Primeira ação. Sinal Possível causa Primeira ação Jato fraco Tela ou restritor sujo Limpar o arejador Jato torto Resíduo nas saídas Enxaguar as telas Vazamento no bico Montagem fora de posição Rever arruela e rosca Fluxo segue baixo Outra restrição no sistema Checar válvulas e mangueiras

Quando vale recolocar a peça e testar novamente?

Depois de limpar e montar, abra a água aos poucos e observe o formato do jato. Se ele volta a ficar uniforme e mais forte, a pequena manutenção resolveu uma obstrução local. Teste sem apertar demais para não danificar roscas ou peças plásticas.

Aquela tela quase invisível cumpre uma função importante e merece entrar na manutenção da cozinha ou do banheiro. Quando o fluxo enfraquece, o arejador limpo é uma verificação barata e rápida antes de procurar problemas mais profundos na torneira ou na tubulação.