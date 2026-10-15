EM FOCO Resumo da matéria 01 Faca não é solução Usar objetos pontiagudos pode danificar o compartimento e transformar a retirada do gelo em um problema que exige conserto. 02 Manual define o processo O cuidado muda entre geladeiras de degelo manual e modelos frost-free, que normalmente fazem esse trabalho de forma automática. 03 Paciência protege o aparelho Aguardar o gelo derreter, recolher a água e proteger os alimentos são medidas mais seguras que improvisar ferramentas.

Uma faca parece acelerar a retirada do gelo do congelador, mas pode furar ou quebrar uma peça. O degelo seguro depende do modelo e começa pela consulta ao manual. Nos aparelhos de degelo manual, o gelo precisa sair sem pancadas nem objetos pontiagudos; nos frost-free, o processo costuma ser automático.

Por que cortar o gelo do congelador com faca é perigoso?

O gelo pode aderir às paredes do congelador e parecer fácil de soltar com a ponta de uma faca. Porém, a pressão pode atingir a superfície interna ou partes do sistema de refrigeração. Uma perfuração pode exigir reparo técnico e tirar o equipamento de funcionamento.

A Consul alerta que objetos pontiagudos não devem ser utilizados para remover gelo. Mesmo com cuidado aparente, uma lâmina pode escapar quando o bloco se solta. A superfície também pode sofrer riscos, enquanto a água do descongelamento exige atenção ao entorno e aos componentes elétricos.

O uso de objetos pontiagudos oferece riscos que nem sempre são percebidos durante a limpeza.

Qual é a forma indicada para descongelar o aparelho?

Em aparelhos de degelo manual, confira primeiro o modelo e retire o plugue da tomada conforme o manual. Proteja os alimentos em recipiente térmico e abra a porta para o gelo derreter. A orientação oficial da Consul descreve cuidados com água e drenagem que variam entre modelos.

Quando o aparelho permite, recolha a água em recipiente no local indicado e seque o compartimento antes de religar. Se o gelo oferecer resistência, espere o derretimento; não tente soltá-lo com uma lâmina. A Consul explica o procedimento também em sua orientação para freezers.

Que diferenças existem entre degelo manual e frost-free?

O degelo manual exige desligamento e espera, conforme as instruções do equipamento. Alguns congeladores ainda acompanham uma espátula plástica própria para remover camadas soltas. Isso não autoriza o uso de faca ou chave de fenda, nem a aplicação de força perto das paredes.

Já os modelos frost-free fazem o degelo automaticamente. Se houver muito gelo em um equipamento desse tipo, pode existir dificuldade no fechamento da porta ou outra falha. Antes de desmontar peças, consulte o manual e busque assistência se a camada voltar ou persistir.

A seguir listamos quatro verificações práticas que ajudam a agir com atenção em cada etapa:

Verifique o modelo: Confira se o degelo é manual, seco ou automático.

Confira se o degelo é manual, seco ou automático. Desligue conforme o manual: Retire o plugue quando o procedimento do seu aparelho pedir.

Retire o plugue quando o procedimento do seu aparelho pedir. Proteja os alimentos: Guarde os congelados de modo adequado enquanto aguarda.

Guarde os congelados de modo adequado enquanto aguarda. Espere o gelo soltar: Evite lâminas e pancadas nas paredes internas.

Leia também: Erro comum de donas de casa na hora de lavar roupas pode deixar resíduos nas peças e prejudicar a limpeza

Uma peça importante do aparelho pode ser atingida por um movimento errado.

O que preparar antes de iniciar a limpeza?

Além de proteger alimentos perecíveis, separe panos e um recipiente para recolher a água. Tire o aparelho da tomada quando o procedimento exigir e mantenha conexões elétricas longe do líquido. Evite jogar água quente diretamente no gelo ou improvisar aquecedores dentro do compartimento.

A duração do degelo muda conforme o gelo acumulado e o modelo. Programe a tarefa quando houver poucos alimentos congelados e siga as instruções de retirada de gavetas e uso do dreno. Não existe uma sequência única válida para todo freezer e toda geladeira.

A seguir listamos três situações comuns com as verificações e os cuidados correspondentes:

DADOS EM FOCO Degelo conforme o aparelho Resumo de situações, verificações e cuidados para degelo conforme o aparelho Tipo Como funciona Cuidado principal Manual Gelo derrete com a espera Seguir o manual Frost-free Degelo automático Não raspar gelo Gelo recorrente Pode indicar falha Pedir avaliação

Quando o excesso de gelo pede assistência técnica?

Se o aparelho frost-free acumula placas persistentes ou deixa de refrigerar corretamente, uma limpeza superficial pode não resolver. Verifique se a porta fecha bem e se as saídas de ar estão livres. Não tente alcançar o sistema interno com utensílios domésticos.

Quando houver perfuração, barulho incomum ou falha contínua de refrigeração, procure assistência autorizada e não continue forçando o degelo. Retirar o gelo com paciência é mais seguro do que trocar uma limpeza simples por uma manutenção cara.