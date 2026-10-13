Para evitar que motoristas precisassem descer ao fundo do vale do rio Tarn, na França, engenheiros construíram o Viaduto de Millau, com 2,46 quilômetros de extensão. Sua estrutura alcança 343 metros de altura no ponto mais alto e utiliza sete pilares para sustentar um tabuleiro de aço que pesa 36 mil toneladas.

Por que os engenheiros decidiram atravessar o vale por cima?

Antes da construção, parte do tráfego rodoviário precisava descer até a região de Millau e depois subir novamente, acompanhando o relevo. Essa passagem provocava congestionamentos, especialmente durante os períodos de férias. A solução foi criar uma travessia elevada, mantendo a rodovia em um percurso mais direto.

O Viaduto de Millau atravessa o vale do rio Tarn por uma estrutura estaiada, sustentada por cabos ligados a torres. Em vez de acompanhar as curvas naturais do terreno, a estrada passa acima da depressão, reduzindo a necessidade de grandes descidas e subidas.

Viaduto de Millau atravessa vale com 343 metros de altura

Como sete pilares sustentam uma estrutura de 343 metros?

A construção utiliza sete pilares de concreto distribuídos ao longo do vale. Eles recebem as cargas do tabuleiro, enquanto torres e cabos de aço ajudam a sustentar os grandes vãos. O conjunto funciona pela distribuição das forças entre a pista, os estais, os pilares e as fundações.

Os dados oficiais da construção registram que o pilar P2 possui 245 metros de altura. Considerando o conjunto estrutural até o topo do mastro, a altura máxima chega a 343 metros, superando a altura atual da Torre Eiffel, de aproximadamente 330 metros.

Quais peças foram necessárias para montar o viaduto?

Uma ponte desse tamanho precisa combinar elementos com funções diferentes. O concreto oferece sustentação vertical, enquanto o aço permite construir um tabuleiro relativamente leve para sua extensão. Os cabos estaiados, dispostos em leques, transmitem esforços das partes suspensas para as torres e ajudam a controlar deformações.

O projeto combina uma estrutura extensa com componentes cuidadosamente dimensionados. Cada elemento participa do equilíbrio e da estabilidade da travessia. Entre os números principais da engenharia, destacam-se:

2.460 metros: comprimento total do tabuleiro que atravessa o vale.

comprimento total do tabuleiro que atravessa o vale. Sete pilares: estruturas principais de concreto responsáveis pela sustentação.

estruturas principais de concreto responsáveis pela sustentação. 343 metros: altura máxima alcançada pelo conjunto estrutural.

altura máxima alcançada pelo conjunto estrutural. 36 mil toneladas: peso aproximado do tabuleiro de aço.

peso aproximado do tabuleiro de aço. 154 cabos estaiados: elementos que auxiliam na sustentação dos vãos.

elementos que auxiliam na sustentação dos vãos. 342 metros: comprimento de cada um dos seis vãos centrais.

Viaduto de Millau atravessa vale com 343 metros de altura

Como deslocaram 36 mil toneladas de aço sobre o vazio?

Uma das etapas mais complexas foi colocar o tabuleiro na posição definitiva. Em vez de construir toda a pista suspensa sobre o vale, os engenheiros montaram grandes trechos de aço em áreas de trabalho nas extremidades. Depois, utilizaram equipamentos hidráulicos para empurrar progressivamente a estrutura.

O processo de lançamento do tabuleiro contou com apoios metálicos temporários entre os pilares. Esses suportes ajudaram a conduzir o avanço até o encontro das partes. O procedimento permitiu deslocar a estrutura de 36 mil toneladas com movimentos controlados e acompanhamento técnico.

O que torna essa travessia tão diferente das estradas convencionais?

Além da altura, o projeto chama atenção pela combinação de extensão e leveza visual. O tabuleiro metálico possui aproximadamente 32 metros de largura, acomodando o tráfego em ambos os sentidos. A pista segue uma curva suave, planejada para favorecer a visibilidade e manter o percurso sobre o vale.

Inaugurado em dezembro de 2004, o Viaduto de Millau demonstra como a engenharia pode superar obstáculos naturais sem exigir uma estrada acompanhando todo o relevo. O resultado combina concreto, aço e cabos em uma travessia que transforma um percurso antes demorado em uma ligação elevada e contínua.