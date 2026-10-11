EM FOCO Resumo da matéria 01 Despesa virou suspeita Um morador questionou o lançamento de quatrocentos e setenta reais e seis centavos nos balancetes e insinuou possível compra pessoal. 02 Comprovantes esclareceram gastos A síndica apresentou recibos e extratos que relacionavam o valor a serviços e itens administrativos usados pelo condomínio. 03 Retratação não impediu condenação O homem enviou desculpas à mesma lista de moradores, mas a Justiça reconheceu prejuízo à imagem e fixou quatrocentos e cinquenta reais.

Um e-mail enviado a moradores transformou uma dúvida sobre R$ 470,06 em despesas do condomínio em disputa judicial. A mensagem sugeria que o valor poderia pagar uma bolsa para a síndica. Mesmo depois de pedir desculpas, o autor foi condenado, em caso divulgado em 2014, a pagar R$ 450 por danos morais.

Como uma despesa de R$ 470,06 virou acusação contra a síndica?

Ao receber os balancetes do condomínio, um morador questionou uma rubrica de R$ 470,06 em despesas diversas. Ele enviou um e-mail a outros condôminos dizendo que os relatórios não esclareciam suficientemente o destino da quantia, levantando suspeitas sobre a administração.

Na mensagem, o homem perguntou se a despesa poderia representar uma bolsa nova para a síndica. O comentário não apresentou prova de compra pessoal, mas sugeriu aos destinatários que a verba coletiva poderia ter sido usada de maneira irregular pela responsável pela gestão.

O caso mostra que questionar despesas não dá liberdade para fazer qualquer acusação.

O que os comprovantes revelaram sobre o dinheiro?

A síndica levou ao processo extratos e recibos para explicar o lançamento contestado. A administradora confirmou que a quantia reunia despesas realizadas em abril de 2013, relacionadas ao funcionamento do condomínio, e não à aquisição de uma bolsa.

Entre os gastos constavam recargas de celulares, serviços de motoboy, autenticação de documentos, chips e cópias de editais de convocação. Com esses registros, foi possível conferir a origem da soma e afastar a insinuação de benefício pessoal contida no e-mail.

Por que o pedido de desculpas não encerrou a disputa?

O morador afirmou que houve um mal-entendido e disse que não pretendia acusar diretamente a síndica. Também demonstrou ter encaminhado um pedido de desculpas aos próprios condôminos, usando a mesma lista de e-mails pela qual a desconfiança havia circulado.

O juiz considerou a retratação, mas entendeu que o envio público da suspeita já tinha causado dano moral à síndica. Mesmo sem concluir que existia intenção de acusar, reconheceu imprudência no comentário, pois a frase podia levar os vizinhos a desconfiar da pessoa responsável pelo dinheiro comum.

A seguir listamos quatro fatos documentados no processo que explicam a conclusão judicial:

Mensagem coletiva: a pergunta sobre o lançamento foi enviada a outros moradores.

a pergunta sobre o lançamento foi enviada a outros moradores. Suspeita de bolsa: o texto insinuou possível uso da verba para compra pessoal.

o texto insinuou possível uso da verba para compra pessoal. Documentação: recibos demonstraram despesas administrativas reais.

recibos demonstraram despesas administrativas reais. Desculpas posteriores: a retratação ocorreu, mas não afastou a reparação civil.

A discussão ultrapassou os limites de uma simples dúvida sobre as contas do condomínio.

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Qual foi a condenação aplicada ao morador?

O 1º Juizado Cível de Santa Maria fixou R$ 450 por danos morais a favor da síndica. O morador recorreu, mas a 3ª Turma Recursal manteve a decisão. O valor levou em conta as circunstâncias do comentário e a retratação que ele havia feito.

Os julgadores distinguiram fiscalizar contas de divulgar uma suspeita sem respaldo. O Código Civil prevê reparação quando um ato ilícito causa dano. Aqui, o dano reconhecido estava ligado à reputação da gestora perante os próprios moradores, e não à existência de desvio de dinheiro.

A seguir listamos quatro elementos do julgamento que esclarecem o resultado:

DADOS EM FOCO Da dúvida à sentença Comparação dos fatos e consequências de da dúvida à sentença Fato Dado do processo Desfecho Despesa questionada R$ 470,06 Gastos administrativos comprovados Canal utilizado E-mail aos moradores Suspeita divulgada Retratação Desculpas enviadas Consideradas pelo juiz Dano moral R$ 450 Condenação mantida

Onde termina a cobrança por transparência e começa a ofensa?

Pedir explicações sobre gastos do condomínio é diferente de sugerir que alguém usou dinheiro comum para comprar objetos pessoais. Uma dúvida pode ser apresentada com números, documentos e perguntas diretas, sem transformar uma hipótese em acusação diante dos vizinhos.

O caso dos R$ 470,06 mostra que o pedido de desculpas pode ser considerado na avaliação, mas não apaga automaticamente o efeito de uma mensagem anterior. A Justiça manteve a indenização porque a sugestão pública atingiu a imagem da síndica, mesmo sem prova de desvio de verba.