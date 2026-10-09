EM FOCO Resumo da matéria 01 Corrente fica esticada O canudo limita o movimento da corrente e impede que boa parte dela se dobre sobre si mesma durante o transporte. 02 Método reconhecido O Gemological Institute of America recomenda passar correntes por canudos para evitar que se enrolem durante viagens. 03 Nem todo colar cabe Correntes grossas, gargantilhas rígidas e pingentes grandes podem exigir caixa, estojo ou embalagem individual.

Na bagagem, um canudo mantém a corrente do colar esticada e reduz bastante a chance de nós. Basta abrir o fecho, passar uma ponta pelo tubo e fechá-lo novamente. A técnica funciona melhor com correntes finas e flexíveis; peças rígidas, largas ou volumosas precisam de proteção estruturada durante o transporte.

Por que o canudo reduz os nós do colar?

Uma corrente solta consegue dobrar, girar e passar por dentro de seus próprios elos durante o movimento da bagagem. O canudo limita esse movimento porque mantém um trecho longo da peça dentro de um tubo, sem espaço para se enrolar livremente.

Isso funciona especialmente bem com colares de corrente fina. O fecho fica do lado de fora e fecha o conjunto, impedindo que a joia escape do canudo. Pingentes pequenos podem permanecer junto à extremidade, desde que não forcem o tubo.

Fechar o colar depois de passar a corrente pelo tubo ajuda a manter tudo no lugar

Esse truque é usado por especialistas em joias?

O Gemological Institute of America, referência em gemologia, inclui o método entre suas dicas para viajar com joias. A orientação é passar correntes por canudos justamente para evitar emaranhados e danos provocados por nós dentro da bagagem.

A recomendação também reforça uma ideia mais ampla: joias precisam ficar separadas. Mesmo com o canudo, vale colocar cada peça em uma bolsa pequena ou compartimento próprio, principalmente quando houver pedras, pingentes ou superfícies que possam riscar outras joias durante o transporte.

Como montar o colar no canudo antes da viagem?

Abra o fecho e passe uma ponta da corrente por dentro do canudo limpo e seco. Puxe até a ponta aparecer do outro lado e feche o colar normalmente. Se o canudo for muito longo, corte-o apenas o suficiente para acomodar a parte reta da corrente.

Depois, guarde a peça em um pequeno saco ou estojo. O canudo reduz nós, mas não protege sozinho contra pressão, impacto ou perda. Para colares valiosos, delicados ou com gemas, um compartimento acolchoado continua sendo a opção mais segura durante o transporte.

A seguir listamos 4 passos para montar o truque que mantêm a corrente mais alinhada durante a viagem:

Abra: solte o fecho do colar antes de colocar a corrente no tubo.

solte o fecho do colar antes de colocar a corrente no tubo. Passe: leve uma ponta pelo interior do canudo até ela sair do outro lado.

leve uma ponta pelo interior do canudo até ela sair do outro lado. Feche: prenda novamente o fecho para impedir que a corrente escape.

prenda novamente o fecho para impedir que a corrente escape. Proteja: coloque o conjunto em saco ou estojo separado das outras joias.

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O truque funciona melhor com correntes finas que consigam atravessar o interior do canudo

Quais colares não combinam com esse método?

Correntes muito grossas podem não passar pelo tubo, enquanto gargantilhas rígidas não precisam ser esticadas dessa forma. Pingentes grandes também podem ficar pressionados contra a borda do canudo. Nesses casos, forçar a peça cria mais risco do que benefício.

Para esses modelos, prefira estojo com divisórias, pequenos sacos individuais ou suportes próprios para joias. O objetivo permanece o mesmo: limitar movimento, impedir contato entre peças e evitar que uma corrente fina fique presa em fechos, brincos ou outros objetos.

A seguir listamos 3 tipos de colar que ajudam a decidir quando usar canudo e quando escolher outro método de transporte:

DADOS EM FOCO Qual método combina com o colar Comparação entre correntes finas, colares grossos e peças rígidas para escolha do método de armazenamento. Tipo Método Motivo Corrente fina Canudo Limita dobras Corrente grossa Estojo separado Pode não caber Peça rígida Caixa ou divisória Mantém o formato

O canudo elimina totalmente a chance de embaraço?

Ele reduz bastante o movimento da corrente, mas não transforma o transporte em risco zero. Se parte do colar ficar longa demais para fora, ainda pode enrolar em outros objetos. Por isso, ajustar o comprimento do canudo e separar a joia continuam importantes.

O truque funciona porque resolve um problema simples com uma barreira física. Para correntes finas, o canudo mantém a peça alinhada e facilita encontrar o colar pronto para uso. A combinação com embalagem individual completa a proteção sem exigir um organizador grande de viagem.