À primeira vista, a água rubra parece incompatível com vida abundante, mas os flamingos-pequenos encontraram no Lago Natron, na Tanzânia, um raro refúgio reprodutivo. A combinação de sal, alcalinidade e microrganismos colore o lago e dificulta a aproximação de muitos predadores aos ninhos durante a reprodução.

Por que o Lago Natron pode ficar vermelho ou rosado?

O Lago Natron é um lago salgado e alcalino do norte da Tanzânia. Durante períodos de forte evaporação, a concentração de sais aumenta e favorece microrganismos adaptados a esse ambiente, capazes de produzir pigmentos avermelhados e rosados.

Esses tons não significam que toda a água esteja sempre vermelha. A aparência varia com salinidade, nível da água e atividade microbiana, enquanto áreas rasas e crostas salinas podem assumir cores diferentes ao longo do ano.

Por que o Lago Natron é vermelho e abriga flamingos

O que torna a água tão difícil para muitos animais?

A característica mais marcante é a alcalinidade extrema. Dependendo das chuvas e da concentração de sais, o lago pode alcançar cerca de pH 10,5, condição que restringe a presença de muitas espécies e torna partes do ambiente pouco acessíveis a predadores.

Além da química da água, o calor também pesa. Em algumas áreas, a lama pode atingir aproximadamente 50 °C, criando um conjunto de condições que poucos vertebrados toleram com facilidade.

Quais fatores transformam o lago em uma barreira natural?

O mesmo ambiente que limita vários animais ajuda a proteger as áreas de reprodução. Para predadores terrestres, atravessar trechos rasos, salinos e cáusticos pode ser difícil e arriscado, reduzindo o acesso aos ninhos construídos em pontos isolados.

Três fatores ambientais ajudam a explicar essa proteção natural:

Alcalinidade elevada: restringe organismos menos adaptados à química do lago.

restringe organismos menos adaptados à química do lago. Salinidade intensa: aumenta durante períodos de evaporação e altera as condições da água.

aumenta durante períodos de evaporação e altera as condições da água. Isolamento dos ninhos: separa as colônias de rotas terrestres usadas por muitos predadores.

Por que o Lago Natron é vermelho e abriga flamingos

Por que os flamingos-pequenos dependem tanto desse lugar?

Os flamingos-pequenos conseguem aproveitar ambientes salinos onde encontram alimento e locais de reprodução. O Natron é considerado o principal berçário da espécie, e mais de 75% da população global nasce em suas margens salgadas.

Essa dependência torna o lago especialmente importante em anos favoráveis à reprodução. Quando níveis de água, salinidade e disponibilidade de alimento se combinam, grandes colônias conseguem formar ninhos e criar filhotes em uma área pouco convidativa para muitos outros animais.

Como um ambiente tão hostil pode sustentar tanta vida?

Hostilidade não significa ausência de vida, mas seleção de organismos adaptados. Microrganismos tolerantes ao sal prosperam, aves especializadas encontram alimento e os flamingos usam condições extremas como uma espécie de proteção ecológica durante a fase mais vulnerável da reprodução.

O Lago Natron mostra como um ecossistema pode funcionar de maneira quase inversa ao esperado: aquilo que afasta muitas espécies cria espaço para outras. A água colorida, a química incomum e os ninhos isolados formam um equilíbrio raro no norte da Tanzânia.