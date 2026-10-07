Quando a gaveta parece limpa, uma camada espessa pode permanecer escondida sob o encaixe do amaciante. Limpar a gaveta de amaciante por partes ajuda a remover esse acúmulo. Como modelos diferem, o manual específico deve indicar exatamente quais componentes podem ser retirados com segurança, evitando força nos encaixes.
Por que o resíduo fica escondido sob a peça do amaciante?
O compartimento recebe líquidos concentrados e água a cada ciclo. Em uma gaveta de amaciante, pequenas áreas sob tampas e sifões podem reter produto. A própria máquina de lavar roupa usa passagem de água para levar esses produtos ao tambor.
Quando esse material seca, ele pode formar uma camada pegajosa ou grossa. A LG orienta desmontar componentes da gaveta e lavá-los com água morna e escova macia para retirar resíduos.
Como saber qual peça pode ser retirada sem forçar a gaveta?
O formato muda bastante entre marcas e modelos. Algumas gavetas têm tampa de enxágue, outras usam sifão ou um pequeno inserto. Antes de puxar qualquer peça, procure a trava visível e consulte o manual específico para não quebrar encaixes plásticos.
Se a peça não se soltar com o movimento previsto pelo fabricante, não use força. Há modelos em que apenas a tampa sai. O objetivo é alcançar a área escondida sem deformar o compartimento que controla a entrada do amaciante durante o enxágue.
Como limpar a parte escondida da gaveta?
Com a lavadora desligada, retire apenas os componentes permitidos e leve a gaveta para uma pia. Água morna ajuda a amolecer o resíduo, enquanto uma escova macia alcança cantos estreitos sem riscar ou aumentar furos do sistema de passagem.
Limpe também a área onde a gaveta se encaixa, se o manual permitir. Depois, retire o excesso de água e deixe tudo secar. Remontar cada peça corretamente é importante porque tampas e sifões mal posicionados podem atrapalhar a distribuição do produto.
A seguir listamos 4 etapas simples que ajudam a limpar sem perder a ordem das peças:
- Desligue a lavadora: evite mexer no dispenser enquanto o aparelho está em funcionamento.
- Retire o encaixe permitido: solte apenas a tampa, sifão ou compartimento indicado para o modelo.
- Escove o resíduo: use água morna e uma escova macia nas áreas escondidas.
- Seque e remonte: confira o encaixe antes de recolocar a gaveta na máquina.
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Quais sinais mostram que a gaveta precisa de atenção?
Resíduo visível, líquido parado e produto que permanece no compartimento são sinais fáceis de notar. Cheiro desagradável também pode aparecer quando umidade e material acumulado ficam presos em cantos que não secam bem entre uma lavagem e outra.
Nem todo problema de distribuição vem da sujeira. Pressão de água, nivelamento e montagem incorreta também podem interferir. Por isso, a limpeza é o primeiro passo, não uma garantia de que qualquer falha do dispenser será resolvida sem manutenção.
A seguir listamos 3 sinais comuns que ajudam a decidir o próximo cuidado com a gaveta:
|Sinal
|Possível causa
|Primeiro cuidado
|Resíduo grosso
|Produto seco em encaixes
|Retirar e limpar peças
|Líquido parado
|Sifão ou montagem
|Conferir encaixes
|Cheiro ruim
|Umidade e acúmulo
|Lavar e secar
Como evitar que o acúmulo volte tão rápido?
Evite ultrapassar a marca máxima e use o produto na quantidade indicada para a máquina e o amaciante. Excesso de produto tende a deixar mais material disponível para secar nas paredes, tampas e canais estreitos do dispenser.
Uma inspeção rápida da gaveta durante a rotina de limpeza permite agir antes que a camada endureça. Retirar o resíduo cedo, respeitar o manual e recolocar cada peça no lugar transforma uma área normalmente esquecida em uma manutenção simples e previsível.
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