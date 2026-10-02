A cozinha ficou sem a bancada antiga depois que os instaladores começaram o serviço, mas a pedra nova não encaixou porque foi cortada na medida errada. O erro apareceu quando a peça anterior já tinha sido retirada. Pedido, medição e autorização da desmontagem ajudam a identificar onde a falha surgiu.
Por que a medida errada ficou mais grave depois da retirada da bancada antiga?
Na situação fictícia, a equipe desmontou a bancada antiga antes de confirmar o encaixe da nova pedra. Quando a peça cortada não coube, a moradora perdeu a estrutura que ainda estava em uso e ficou sem a substituição prometida no mesmo momento.
Uma bancada precisa respeitar dimensões do espaço, recortes e pontos de apoio. Pequenos erros podem impedir o encaixe ao redor de paredes, cuba ou equipamentos, por isso o registro das medidas aprovadas se torna essencial quando surge uma divergência.
Quem deve conferir as medidas antes de cortar a pedra?
A resposta depende do que foi contratado. Em alguns serviços, a empresa envia um medidor; em outros, trabalha com dimensões fornecidas pelo cliente. O orçamento ou pedido deve indicar quem assumiu a medição final e quais números foram usados para fabricar a peça.
O Código de Defesa do Consumidor prevê alternativas para serviços inadequados, incluindo reexecução quando cabível. Antes de discutir a solução, porém, é importante comparar a medida contratada, a medida fabricada e o espaço real onde a bancada seria instalada.
Quais documentos ajudam a mostrar onde a medida se perdeu?
Desenho da bancada, orçamento, croqui, mensagens e fotos com trena podem mostrar o tamanho aprovado. Se a própria empresa fez uma visita técnica, registros dessa medição ganham peso porque ajudam a identificar se o erro surgiu na coleta, no projeto, no corte ou na instalação.
Também importa registrar a peça nova antes de qualquer ajuste. Fotos com a trena apoiada nos pontos relevantes ajudam a documentar a diferença de medida sem depender apenas de uma descrição verbal feita depois que a pedra for retirada do imóvel.
A seguir listamos 4 registros importantes que ajudam a organizar o caso sem depender apenas da memória:
- Orçamento: registra dimensões, material e responsabilidades combinadas.
- Croqui ou projeto: mostra qual medida foi aprovada antes do corte.
- Fotos com trena: documentam o tamanho real da peça entregue.
- Registro da retirada: comprova quando a bancada antiga deixou de estar disponível.
Leia também: Inquilino perde a chave, troca apenas o cilindro da fechadura e, ao entregar o imóvel, imobiliária cobra uma fechadura completa porque a peça original não foi guardada
Como registrar o problema antes de autorizar novos cortes?
Antes de permitir que a peça seja recortada novamente, peça uma explicação por escrito sobre qual dimensão estava prevista e qual foi entregue. Registre também o estado da cozinha depois da desmontagem. Essa pausa para documentação evita que a principal prova física seja modificada antes de a divergência ser esclarecida.
Se a empresa não resolver diretamente e participar do Consumidor.gov.br, a moradora pode registrar a reclamação com fotos e documentos. Informar medidas objetivas costuma ser mais útil do que apenas dizer que a pedra ficou grande ou pequena.
A seguir listamos 3 pontos de conferência que deixam a sequência dos fatos mais clara:
|Ponto
|Registro
|Comparação
|Projeto
|Croqui ou pedido
|Medida aprovada
|Peça nova
|Foto com trena
|Medida cortada
|Cozinha
|Medição do vão
|Espaço disponível
Como reduzir o risco antes de retirar uma bancada que ainda funciona?
Sempre que a logística permitir, vale confirmar a peça nova no local antes da retirada definitiva da antiga, verificando medidas principais, recortes e lado correto. Essa conferência não substitui o trabalho técnico, mas pode revelar divergências grandes antes que a cozinha perca a estrutura existente.
Também ajuda guardar uma cópia do desenho aprovado e fotografar a bancada antiga antes da desmontagem. Assim, se houver diferença, existe um ponto de comparação. Em serviços sob medida, medição e documentação caminham juntas porque o produto final depende diretamente dos números definidos no início.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário