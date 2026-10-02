EM FOCO Resumo da matéria 01 Erro aparece na instalação A medida incorreta só ficou evidente quando a bancada antiga já havia sido retirada e a nova peça foi levada ao ponto de encaixe. 02 Medição vira prova Desenho técnico, orçamento, medidas anotadas e fotos mostram qual tamanho foi aprovado antes do corte definitivo da pedra. 03 Retirada muda o impacto Sem a bancada antiga no lugar, a cozinha pode perder temporariamente uma superfície importante enquanto a peça correta é produzida ou ajustada.

A cozinha ficou sem a bancada antiga depois que os instaladores começaram o serviço, mas a pedra nova não encaixou porque foi cortada na medida errada. O erro apareceu quando a peça anterior já tinha sido retirada. Pedido, medição e autorização da desmontagem ajudam a identificar onde a falha surgiu.

Por que a medida errada ficou mais grave depois da retirada da bancada antiga?

Na situação fictícia, a equipe desmontou a bancada antiga antes de confirmar o encaixe da nova pedra. Quando a peça cortada não coube, a moradora perdeu a estrutura que ainda estava em uso e ficou sem a substituição prometida no mesmo momento.

Uma bancada precisa respeitar dimensões do espaço, recortes e pontos de apoio. Pequenos erros podem impedir o encaixe ao redor de paredes, cuba ou equipamentos, por isso o registro das medidas aprovadas se torna essencial quando surge uma divergência.

Fotos da bancada nova podem documentar onde a peça deixou de encaixar no espaço previsto

Quem deve conferir as medidas antes de cortar a pedra?

A resposta depende do que foi contratado. Em alguns serviços, a empresa envia um medidor; em outros, trabalha com dimensões fornecidas pelo cliente. O orçamento ou pedido deve indicar quem assumiu a medição final e quais números foram usados para fabricar a peça.

O Código de Defesa do Consumidor prevê alternativas para serviços inadequados, incluindo reexecução quando cabível. Antes de discutir a solução, porém, é importante comparar a medida contratada, a medida fabricada e o espaço real onde a bancada seria instalada.

Quais documentos ajudam a mostrar onde a medida se perdeu?

Desenho da bancada, orçamento, croqui, mensagens e fotos com trena podem mostrar o tamanho aprovado. Se a própria empresa fez uma visita técnica, registros dessa medição ganham peso porque ajudam a identificar se o erro surgiu na coleta, no projeto, no corte ou na instalação.

Também importa registrar a peça nova antes de qualquer ajuste. Fotos com a trena apoiada nos pontos relevantes ajudam a documentar a diferença de medida sem depender apenas de uma descrição verbal feita depois que a pedra for retirada do imóvel.

A seguir listamos 4 registros importantes que ajudam a organizar o caso sem depender apenas da memória:

Orçamento: registra dimensões, material e responsabilidades combinadas.

registra dimensões, material e responsabilidades combinadas. Croqui ou projeto: mostra qual medida foi aprovada antes do corte.

mostra qual medida foi aprovada antes do corte. Fotos com trena: documentam o tamanho real da peça entregue.

documentam o tamanho real da peça entregue. Registro da retirada: comprova quando a bancada antiga deixou de estar disponível.

A ordem de instalação ajuda a mostrar quando a bancada antiga foi retirada pelos profissionais

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Como registrar o problema antes de autorizar novos cortes?

Antes de permitir que a peça seja recortada novamente, peça uma explicação por escrito sobre qual dimensão estava prevista e qual foi entregue. Registre também o estado da cozinha depois da desmontagem. Essa pausa para documentação evita que a principal prova física seja modificada antes de a divergência ser esclarecida.

Se a empresa não resolver diretamente e participar do Consumidor.gov.br, a moradora pode registrar a reclamação com fotos e documentos. Informar medidas objetivas costuma ser mais útil do que apenas dizer que a pedra ficou grande ou pequena.

A seguir listamos 3 pontos de conferência que deixam a sequência dos fatos mais clara:

DADOS EM FOCO Onde conferir a medida Pontos que ajudam a localizar a origem da divergência Ponto Registro Comparação Projeto Croqui ou pedido Medida aprovada Peça nova Foto com trena Medida cortada Cozinha Medição do vão Espaço disponível

Como reduzir o risco antes de retirar uma bancada que ainda funciona?

Sempre que a logística permitir, vale confirmar a peça nova no local antes da retirada definitiva da antiga, verificando medidas principais, recortes e lado correto. Essa conferência não substitui o trabalho técnico, mas pode revelar divergências grandes antes que a cozinha perca a estrutura existente.

Também ajuda guardar uma cópia do desenho aprovado e fotografar a bancada antiga antes da desmontagem. Assim, se houver diferença, existe um ponto de comparação. Em serviços sob medida, medição e documentação caminham juntas porque o produto final depende diretamente dos números definidos no início.