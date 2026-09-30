EM FOCO Resumo da matéria 01 O fundo vem até você A bandeja gira dentro do armário e desloca potes, mantimentos e utensílios que ficariam escondidos no canto para perto da abertura. 02 Formatos seguem o móvel Há bandejas circulares, recortadas e em formato de rim, escolhidas conforme a porta e a geometria do armário de canto. 03 Medir evita travamento Largura, profundidade, altura e obstáculos internos precisam ser conferidos para a bandeja completar o giro sem bater.

O canto profundo do armário costuma guardar justamente os potes que desaparecem da rotina. A bandeja giratória transforma esse espaço em uma superfície que roda e leva o conteúdo até a abertura. O sistema melhora o acesso, mas só funciona bem quando formato, diâmetro, porta e obstáculos internos combinam.

Como a bandeja giratória traz o fundo do armário para perto?

Ela funciona como uma prateleira que gira em torno de um eixo ou rolamento. Em vez de esticar o braço até o canto, você gira a superfície até o pote desejado chegar à região próxima da porta.

O movimento reduz áreas escondidas e facilita enxergar o que já existe no armário. Isso é especialmente útil para potes, panelas leves e mantimentos. A vantagem principal é o acesso rotativo, não necessariamente aumentar o volume interno disponível.

Potes e recipientes podem ser alcançados sem retirar tudo aquilo que está na frente

Por que existem bandejas redondas, recortadas e em formato de rim?

Armários de canto não têm todos a mesma porta. O guia de bandejas giratórias da Rev-A-Shelf mostra soluções circulares, em D, recortadas e em formato de rim para diferentes geometrias. O formato da bandeja precisa permitir giro sem bater nas laterais ou na dobradiça.

Em portas anguladas, um recorte pode acompanhar a abertura; em cantos diagonais, um círculo completo pode funcionar melhor. Antes de comprar, vale comparar o desenho do armário com a configuração indicada pelo fabricante em vez de escolher apenas pelo diâmetro.

Como organizar potes para aproveitar melhor o giro?

Agrupe itens por uso e evite colocar peças muito altas perto de prateleiras superiores. Potes pequenos podem ficar em conjuntos; panelas leves, em áreas separadas. O importante é manter peso distribuído e não bloquear a borda por onde a bandeja passa.

Objetos raramente usados podem ficar mais para o centro, enquanto itens diários ficam próximos da borda. Como tudo gira, a posição deixa de ser definitiva. Uma organização por grupos facilita encontrar o que precisa sem desmontar fileiras no fundo do armário.

A seguir listamos 4 formas de distribuir os objetos que deixam a bandeja girar sem criar uma nova pilha:

Itens diários: deixe próximos da borda para chegar neles com menos rotação.

deixe próximos da borda para chegar neles com menos rotação. Peças pequenas: agrupe em conjuntos para não se espalharem pela superfície.

agrupe em conjuntos para não se espalharem pela superfície. Peso equilibrado: distribua objetos pesados em vez de concentrá-los de um lado.

distribua objetos pesados em vez de concentrá-los de um lado. Altura livre: confira se potes altos passam sob a prateleira superior ao girar.

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A solução aproveita melhor a profundidade dos móveis instalados nos cantos da cozinha

O que medir antes de instalar uma bandeja giratória?

Meça largura da abertura, profundidade, altura interna e espaço livre entre dobradiças, portas e prateleiras. A Rev-A-Shelf recomenda conferir essas dimensões e considerar obstruções internas antes de escolher um modelo para o armário.

O diâmetro precisa deixar folga suficiente para completar o giro. Também confira capacidade de carga e posição do eixo. Uma bandeja grande demais pode parecer aproveitar mais espaço, mas perde utilidade se raspar ou travar durante a rotação.

A seguir listamos 3 medidas do armário que precisam ser conferidas antes de escolher o diâmetro da bandeja:

DADOS EM FOCO Medidas do armário de canto Tabela com medida, motivo e problema evitado. Medida Por que importa Evita Abertura Define passagem da bandeja Peça que não entra Profundidade Limita o diâmetro Borda raspando Altura Define níveis possíveis Potes batendo acima

A bandeja giratória resolve qualquer armário de canto?

Ela funciona melhor quando o problema é acesso a um canto profundo e existe espaço regular para a rotação. Em armários muito estreitos ou com tubulações, outra ferragem pode ser mais adequada. O ponto central é adaptar a solução ao móvel.

Quando o formato e as medidas combinam, o ganho é simples: potes deixam de desaparecer atrás de outros objetos. Com um giro, o conteúdo do canto chega perto da porta e a organização fica mais visível no uso diário.