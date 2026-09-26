EM FOCO Resumo da matéria 01 Oferta original importa Página de venda, recibo e mensagens ajudam a mostrar como o acesso vitalício foi apresentado no momento da contratação. 02 Mudança técnica não é tudo Trocar de aplicativo pode ser uma decisão operacional, mas é preciso comparar essa mudança com o acesso que havia sido prometido. 03 Provas digitais somem Capturas de tela, e-mails e comprovantes devem ser guardados porque páginas e plataformas podem mudar depois da compra.

Uma promessa de acesso permanente pesa na decisão de compra. Neste relato fictício, o acesso vitalício ao curso deixa de funcionar depois que o conteúdo migra para outro aplicativo e um novo pagamento é exigido. A questão central é comparar a oferta original com o serviço que ainda permaneceu disponível.

O que “acesso vitalício” representa na compra?

A expressão pode influenciar diretamente a decisão do aluno. Em uma relação de consumo, a análise começa pelo significado que a oferta apresentou no momento da contratação, junto com eventuais condições, limites e exceções informadas.

Por isso, não basta olhar a plataforma atual. Página de venda original, e-mail de confirmação, recibo e termos aceitos mostram se o acesso foi prometido ao conteúdo, ao aplicativo específico ou a alguma condição com prazo definido.

Capturas da plataforma antiga podem mostrar quais aulas estavam disponíveis antes da mudança

A empresa pode mudar a plataforma e cobrar novamente?

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que informação suficientemente precisa integra a oferta e prevê alternativas quando o fornecedor recusa seu cumprimento. O ponto é comparar a promessa registrada com o acesso oferecido depois da migração.

A Escola Nacional de Defesa do Consumidor trata contratos de longa duração e mecanismos de proteção contratual. Uma migração técnica pode acontecer, mas sua consequência precisa ser analisada à luz das condições que acompanharam a compra.

Quais provas mostram o que foi prometido?

Ofertas digitais podem mudar ou desaparecer com o tempo. Capturas da página de venda são especialmente úteis quando registram a expressão “vitalício”, o nome do curso, o conteúdo incluído e qualquer condição apresentada perto dessa promessa.

O histórico posterior também importa. E-mails de migração, avisos do novo aplicativo, tela de bloqueio e cobrança adicional ajudam a mostrar quando o acesso antigo deixou de funcionar e qual pagamento passou a ser exigido.

A seguir listamos 4 registros úteis que ajudam a organizar o caso sem misturar etapas:

Página de venda : registra como o acesso vitalício foi apresentado antes da compra.

: registra como o acesso vitalício foi apresentado antes da compra. Comprovante : liga o pagamento ao curso e à contratação realizada.

: liga o pagamento ao curso e à contratação realizada. Termos aceitos : mostram limites, condições e regras disponíveis naquele momento.

: mostram limites, condições e regras disponíveis naquele momento. Tela de bloqueio: registra a exigência de novo pagamento para acessar as aulas.

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Como comparar o curso antigo com a nova cobrança?

A comparação deve separar acesso, conteúdo e preço. Mesmo curso ou aulas antigas podem aparecer em outra plataforma, mas o ponto decisivo é saber se o aluno perdeu algo que fazia parte da contratação original.

Também é útil verificar se a empresa ofereceu alternativa sem custo. Opção de migração, prazo para ativar conta e condições do novo aplicativo ajudam a diferenciar uma simples troca técnica de uma nova contratação exigida para recuperar aulas já compradas.

A seguir listamos 4 pontos de comparação que resumem o que deve ser conferido nos registros:

DADOS EM FOCO Antes e depois Resumo dos pontos que ajudam a comparar a contratação original com a nova plataforma Ponto Antes Depois Acesso Promessa original Condição atual Conteúdo Aulas incluídas Aulas disponíveis Plataforma Ambiente anterior Novo aplicativo Preço Valor já pago Nova cobrança

O que o aluno pode pedir diante do bloqueio?

Com a oferta original documentada, o aluno pode solicitar uma resposta específica sobre o restabelecimento do acesso e questionar por que as aulas antigas ficaram condicionadas a novo pagamento. A solução depende das condições efetivamente prometidas e do que permaneceu disponível.

O mais importante é não perder a prova digital enquanto a discussão acontece. Oferta, pagamento e bloqueio formam a sequência que permite comparar a promessa de acesso vitalício com a situação atual e discutir uma solução baseada no que foi contratado.