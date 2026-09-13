EM FOCO Resumo da matéria 01 Água tem um caminho Durante o degelo automático, parte da água precisa seguir por um sistema de drenagem até uma bandeja fora do compartimento frio. 02 Entupimento muda a rota Quando o pequeno orifício fica obstruído por gelo ou sujeira, a água pode permanecer dentro do aparelho e aparecer perto das gavetas. 03 Modelo define o cuidado Nem todo refrigerador permite intervenção caseira no dreno. O manual e o suporte do fabricante indicam o procedimento seguro para cada modelo.

Encontrar uma poça sob as gavetas não significa, necessariamente, que a geladeira esteja vazando por uma peça grande. Em alguns modelos, a água pode vir de um dreno da geladeira bloqueado, responsável por levar a água do degelo para fora do compartimento. O ponto fica escondido e costuma passar despercebido.

Por que aparece água embaixo das gavetas da geladeira?

Um refrigerador trabalha com ciclos de resfriamento e, em muitos modelos, degelo automático. A água formada nesse processo precisa sair por um caminho de drenagem. Se esse caminho falha, a umidade pode reaparecer dentro do compartimento.

Por isso, a poça sob as gavetas pode ter mais de uma origem. Além do dreno, há modelos com reservatórios, conexões e bandejas que também podem apresentar problemas. Observar onde a água surge ajuda a separar um caso de drenagem de outras causas.

Resíduos podem bloquear uma passagem pequena e fazer o líquido aparecer em outro ponto da geladeira

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Como um dreno bloqueado faz a água voltar para dentro?

O pequeno orifício recebe a água do degelo e a conduz para uma bandeja na parte traseira ou inferior. Quando há gelo ou sujeira no dreno, esse fluxo deixa de acontecer normalmente e a água pode procurar outro caminho dentro do aparelho.

A orientação da Samsung descreve justamente esse mecanismo. O detalhe importante é que o acesso varia conforme o modelo: a própria fabricante informa que, em alguns refrigeradores, a inspeção do dreno deve ser feita pela assistência, sem tentativa de autorreparo.

O que observar antes de mexer no interior da geladeira?

A GE Appliances também relaciona água sob gavetas a problemas específicos de alguns modelos, incluindo drenagem obstruída. Isso reforça que a localização da poça sozinha não identifica a peça responsável pelo problema.

Antes de desmontar qualquer parte, vale verificar manual, posição da água e presença de gelo. Se houver tubulação de água, dispenser ou reservatório interno, esses componentes também entram na checagem. O objetivo é evitar forçar peças que não foram feitas para remoção doméstica.

A seguir listamos quatro sinais simples que ajudam a organizar a inspeção antes de qualquer intervenção no aparelho:

Local: veja se a água aparece apenas sob as gavetas ou também em outras áreas.

veja se a água aparece apenas sob as gavetas ou também em outras áreas. Gelo: observe se existe acúmulo perto do fundo ou da parede traseira.

observe se existe acúmulo perto do fundo ou da parede traseira. Dispenser: se houver água encanada, repare se o vazamento surge após o uso.

se houver água encanada, repare se o vazamento surge após o uso. Manual: confirme se o dreno é acessível ou se o fabricante pede assistência.

A localização do dreno varia entre os modelos e deve ser conferida no manual do fabricante

Quando o problema pode não estar no dreno?

Se a água surge logo após usar o dispenser, aumenta rapidamente ou aparece perto de conexões, outra origem pode estar envolvida. Reservatório, mangueira, bandeja ou vedação são exemplos possíveis, dependendo da construção do aparelho.

Também existe diferença entre água de degelo e condensação. Abrir a porta muitas vezes, guardar alimentos muito quentes ou deixar a vedação falhar aumenta a entrada de umidade. Por isso, o dreno é uma hipótese importante, mas não explica toda poça encontrada.

A seguir listamos quatro origens possíveis que ajudam a diferenciar um dreno bloqueado de outros pontos do sistema:

DADOS EM FOCO De onde a água pode vir Comparação entre sinais comuns e possíveis origens de água sob as gavetas. Sinal Possível origem O que observar Água após degelo Dreno Gelo ou umidade no fundo Água após dispenser Linha de água Conexões e reservatório Poça externa Bandeja Transbordamento ou dano Umidade frequente Condensação Vedação e abertura da porta

Qual é a melhor forma de lidar com um dreno escondido?

A regra mais segura é seguir o procedimento do próprio modelo. Alguns refrigeradores permitem limpeza simples; outros escondem o sistema atrás de painéis e exigem desmontagem. Forçar acesso sem orientação pode danificar encaixes, isolamento ou componentes próximos.

Se a água continua voltando, o dreno da geladeira merece entrar na investigação, principalmente quando há sinais de degelo no fundo. O ponto pequeno pode explicar uma poça grande, mas identificar o caminho correto da água antes de desmontar peças evita transformar um entupimento simples em outro problema.