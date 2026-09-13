No fundo do Mar da China Meridional, um peixe blindado surpreendeu pesquisadores ao usar as nadadeiras como pernas. O Scalicus engyceros foi filmado andando para os lados e para trás sobre o sedimento, enquanto estruturas junto à boca funcionavam como um pequeno rastelo na procura por alimento em águas profundas.

Que peixe blindado é esse que parece caminhar no fundo do mar?

O Scalicus engyceros pertence ao grupo dos peixes conhecidos como armored searobins, animais de corpo protegido por placas e adaptados ao fundo marinho. A subfamília Peristediinae reúne espécies com aparência incomum e forte associação ao ambiente bentônico.

Em vez de depender apenas da natação, essa espécie consegue apoiar partes das nadadeiras peitorais no substrato. O resultado é um movimento que lembra passos, com o corpo sustentado perto da areia e das rochas, algo útil em um ambiente onde locomoção e busca por alimento acontecem junto ao fundo.

Peixe blindado caminha para trás no fundo do mar

Como as nadadeiras conseguem funcionar como pequenas pernas?

As observações em vida mostraram nadadeiras peitorais projetadas para os lados como placas rígidas. O estudo com registros de mergulho profundo descreve essas estruturas sustentando o equilíbrio enquanto o peixe literalmente caminha sobre o sedimento.

O detalhe mais raro apareceu quando o animal mudou de direção sem precisar girar o corpo como um peixe comum. O movimento lateral e para trás foi registrado diretamente, mostrando que as nadadeiras não servem apenas de apoio, mas participam de uma locomoção bem mais versátil.

O que faz o movimento parecer um “moonwalk” submarino?

O efeito vem da combinação entre corpo rígido, passos curtos e deslocamento para trás. Em alguns momentos, o peixe mantém a frente orientada para uma direção enquanto recua, criando um movimento visualmente parecido com um deslizamento invertido sobre o fundo marinho.

Três características tornam esse comportamento tão estranho à primeira vista:

Nadadeiras como apoio: partes peitorais tocam o solo e sustentam o corpo durante o deslocamento.

partes peitorais tocam o solo e sustentam o corpo durante o deslocamento. Passos laterais: o peixe consegue mover-se de lado sem depender apenas da cauda.

o peixe consegue mover-se de lado sem depender apenas da cauda. Marcha para trás: a espécie recua sobre o sedimento mantendo controle do equilíbrio.

Peixe blindado caminha para trás no fundo do mar

Para que servem as estruturas parecidas com um rastelo perto da boca?

Além das nadadeiras, a espécie possui barbilhões labiais organizados de forma lateral, lembrando os dentes de um rastelo. Eles ficam próximos do substrato e ajudam o animal a explorar o fundo, onde pequenas presas podem permanecer escondidas entre areia, cascalho e matéria orgânica.

O comportamento combina com o habitat conhecido da espécie. O registro do FishBase indica ocorrência em águas profundas e associação com fundos rochosos e arenosos, exatamente o tipo de ambiente em que tocar e vasculhar o substrato pode ser vantajoso.

Por que filmar esse peixe vivo mudou o que se sabia sobre ele?

Muitas descrições de peixes profundos foram feitas a partir de exemplares coletados, que preservam anatomia, mas não mostram comportamento. As imagens em ambiente natural revelaram funções impossíveis de deduzir apenas pelo corpo parado, como a coordenação entre nadadeiras, cauda e barbilhões durante a caminhada.

O registro também mostra como animais de águas profundas podem usar soluções de movimento pouco intuitivas para quem está acostumado a peixes nadando livremente. No caso do peixe blindado, caminhar para frente, de lado ou para trás virou parte visível de uma adaptação especializada ao fundo do oceano.