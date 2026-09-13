EM FOCO Resumo da matéria 01 Não é detergente O reservatório do secante fica perto do compartimento de detergente, mas libera outro produto e em outra etapa do ciclo. 02 Água escorre melhor O líquido reduz a tensão superficial da água, facilitando o escoamento e diminuindo gotas que secariam sobre copos e talheres. 03 Dosagem pode variar Algumas máquinas permitem ajustar a quantidade liberada conforme dureza da água, manchas ou excesso de produto observado na louça.

Copos com marcas e louça molhada podem ter relação com um reservatório pequeno na porta da máquina. O compartimento da lava-louças destinado ao líquido secante libera o produto no enxágue final e ajuda a água a escorrer melhor. Quando fica vazio, secagem e aparência podem piorar bastante no uso doméstico.

Qual é o compartimento esquecido da lava-louças?

Na máquina de lavar louça, existe normalmente um reservatório separado para o líquido secante, também chamado rinse aid. Ele fica perto do detergente, mas não participa da lavagem principal da mesma maneira.

Esse compartimento costuma ser abastecido com menor frequência, por isso pode passar semanas sem chamar atenção. O produto é dosado automaticamente no momento adequado e ajuda a reduzir gotas que permanecem sobre vidro, metal e cerâmica depois do enxágue.

A quantidade e a regulagem podem variar conforme o modelo da máquina e as características da água

Como o líquido secante melhora a secagem dos copos?

O secante atua sobre a tensão superficial da água. Em vez de ficar presa em gotas arredondadas, a água tende a formar uma película mais fina e escorrer da superfície. Menos água parada facilita a evaporação durante a etapa final.

Essa mudança também ajuda a reduzir marcas deixadas quando gotas secam sobre a louça. O efeito depende de ciclo, material e dureza da água, então plásticos e peças com cavidades ainda podem reter umidade mesmo com o reservatório cheio.

Como saber se o reservatório precisa ser preenchido?

A Whirlpool orienta verificar o indicador do compartimento e relaciona o uso do secante a melhor secagem e menos manchas. O modo de abrir, encher e regular varia de acordo com o modelo.

Além do indicador, copos com pontos de água e interior muito úmido podem servir como sinais para conferir o nível. Eles não provam sozinhos falta de secante, porque carregamento, ciclo escolhido e temperatura também influenciam a secagem.

A seguir listamos quatro sinais úteis que ajudam a decidir quando vale conferir o compartimento do líquido secante:

Indicador: luz ou visor mostra que o reservatório está baixo ou vazio.

luz ou visor mostra que o reservatório está baixo ou vazio. Manchas: gotas secas deixam marcas frequentes em copos e talheres.

gotas secas deixam marcas frequentes em copos e talheres. Umidade: a louça termina mais molhada do que o habitual.

a louça termina mais molhada do que o habitual. Dosagem: o manual permite ajuste quando há excesso de marcas ou produto.

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Mais líquido secante significa louça sempre mais seca?

Não necessariamente. A dose precisa combinar com a água e o aparelho. Alguns modelos permitem aumentar ou reduzir a liberação. Excesso pode deixar resíduos ou faixas, enquanto quantidade insuficiente pode favorecer gotas e manchas.

Também importa a forma de carregar a máquina. Copos inclinados, tigelas sem acumular água e espaço para circulação ajudam o enxágue e a drenagem. O secante melhora uma etapa do processo, mas não corrige sozinho peças mal posicionadas ou ciclos sem secagem adequada.

A seguir listamos quatro fatores de secagem que trabalham junto com o compartimento de líquido secante durante o ciclo:

DADOS EM FOCO O que afeta a secagem Comparação entre fatores que influenciam umidade e manchas na louça. Fator O que muda Ajuste possível Secante Escoamento da água Conferir nível Dosagem Quantidade liberada Regular no manual Carregamento Acúmulo de água Inclinar peças Ciclo Tempo e calor Selecionar secagem

Por que esse pequeno compartimento faz tanta diferença?

Porque a etapa final depende de quanto de água permanece sobre cada peça. Se ela escorre com mais facilidade, há menos gotas para evaporar e menos minerais concentrados em pontos pequenos depois da secagem.

O compartimento da lava-louças destinado ao secante é discreto, mas tem função própria. Mantê-lo abastecido conforme o manual ajuda a melhorar secagem e aparência dos copos sem confundir o produto com detergente, que atua em outra fase e precisa ficar no reservatório correto.