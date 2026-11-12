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PEDAGOGIA

Uma criança chora, outra precisa se mover: o desafio da inclusão na educação infantil expõe uma questão que vai além do tamanho das turmas

Entenda por que a inclusão escolar exige estrutura real; saiba como a educação infantil pode enxergar cada criança além de simples estatísticas

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
12/11/2026 09:34

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Uma criança chora, outra precisa se mover: o desafio da inclusão na educação infantil expõe uma questão que vai além do tamanho das turmas
A diversidade de estudantes engajados em atividades colaborativas que promovem o aprendizado inclusivo e a atenção individualizada crédito: depositphotos.com / halfpoint

O debate pedagógico contemporâneo costuma tratar a inclusão como princípio abstrato. A aplicação prática desse conceito depende diretamente das condições materiais e organizacionais da escola. A partir dessa análise, a pedagogista Giulia Lensi aponta a distância existente entre as formulações teóricas e a rotina vivenciada nas salas de educação infantil.

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Em turmas com crianças de três a seis anos, a multiplicidade de necessidades funciona como norma cotidiana, e não como exceção extraordinária. O ambiente reúne trajetórias de desenvolvimento distintas:

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  • crianças com dificuldades no momento da separação dos pais;

  • alunos que necessitam de movimentação constante;

  • estudantes que precisam de contenção emocional;

  • crianças que apresentam desafios de atenção ou de linguagem.

Essa variedade reflete a natureza do crescimento, que não obedece a tabelas rígidas nem a caminhos uniformes. Lensi destaca que "o desenvolvimento não é linear, não é igual para todos e, sobretudo, não segue um calendário idêntico para cada criança".

Teoria pedagógica e prática operacional

O planejamento educativo corre o risco de permanecer um exercício puramente formal quando se desconecta dos recursos disponíveis para os professores. O sistema atual costuma recorrer ao esforço individual dos educadores para compensar deficiências da própria estrutura escolar.

A especialista adverte que "não podemos continuar a pedir aos professores para compensar, através de sua disponibilidade pessoal, aquilo que deveria ser garantido por um sistema educativo adequadamente organizado". A inclusão autêntica não deve depender unicamente da "capacidade de um adulto de se multiplicar".

Visibilidade individual no ambiente escolar

O foco da análise se volta para a qualidade do acompanhamento educativo oferecido, deixando de lado a simples contagem quantitativa de matriculados. Estabelecer que o número de alunos em uma mesma sala represente igualdade de oportunidades didáticas consiste em um equívoco metodológico.

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A prática inclusiva não busca transformar variações do desenvolvimento em patologias, tampouco ignorar manifestações de desconforto infantil. A proposta avalia se a estrutura possibilita a escuta atenta de cada perfil individual. A reflexão sintetiza que "uma escola que deseja colocar a criança no centro deve, antes de tudo, criar condições para que essa criança possa ser realmente vista, não apenas contada".

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