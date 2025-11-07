De volta para casa: escola de Nova Lima será inaugurada neste domingo (9)

A Escola Municipal Carlos Henrique Roscoe está “de malas prontas e vai voltar para casa”. Dedicada ao ensino infantil (crianças entre zero e três anos), a unidade escolar, fundada há mais de 80 anos, estava funcionando em um espaço alternativo há quatro anos. A partir deste domingo (9/11), a escola se reencontra com a Rua Francisco Rocha, 20, no Bairro Retiro, em Nova Lima (MG).



Em 2021, a Carlos Roscoe viu-se obrigada a trocar de endereço. A precariedade e os inúmeros problemas na infraestrutura, entre eles o desgaste provocado pelo tempo de uso, e a inadequação com as normas do Ministério da Educação (MEC), inviabilizavam a manutenção de uma unidade escolar no antigo espaço físico.

De acordo com o Banco Mundial, há relação direta entre espaço e qualidade educacional. “A infraestrutura escolar é um dos pilares do aprendizado: ambientes físicos adequados e bem equipados não apenas melhoram o desempenho dos estudantes, mas também reduzem desigualdades e promovem a permanência escolar.”



Para a diretora da Carlos Roscoe, Patrícia Batista, a expectativa, para além de uma nova estrutura física, é de um ambiente de aprendizado e convívio acolhedor. “Nosso objetivo é continuar promovendo uma educação de qualidade, valorizando tanto o desenvolvimento pedagógico quanto o emocional e o social das crianças. Acredito que a escola se destacará, ainda mais."



O impacto das condições físicas sobre o processo de aprendizagem é medido no Brasil desde 2012 pelo Indicador de Qualidade da Infraestrutura Escolar, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao MEC.

A série histórica obtida tem demonstrado que escolas com melhores condições estruturais apresentam desempenho médio até 20% superior em português e matemática, quando comparadas às escolas com infraestrutura precária. “Além disso, há evidências de que uma infraestrutura adequada afeta a permanência e o engajamento dos alunos, reduzindo a evasão e melhorando a frequência escolar", complementa o secretário de Educação de Nova Lima, Marcos Evangelista.



Modelo de escola



O retorno da escola ao antigo endereço virá com muitas inovações. A vinculação da infraestrutura escolar à política de educação é uma das principais diretrizes. A Carlos Roscoe está agora edificada em um prédio, de dois pavimentos, com mais de 1.070 m2 de área construída, com seis salas de ensino, brinquedoteca, solários, vestiário, sala de amamentação, espaços administrativos adequados, guarita e outros ambientes seguindo o padrão construtivo do Programa Escola Modelo.

A escola terá, ainda, um ambiente multissensorial, o primeiro da rede pública de ensino de Nova Lima. A sala oferece um ambiente tecnológico e interativo, com capacidade de modelagem e adaptação em tempo real, atendendo principalmente crianças com dificuldade em aprendizagens e com transtornos de neurodesenvolvimento, que são alterações no desenvolvimento neurológico que comprometem habilidades como atenção, comunicação, aprendizagem, controle motor e interação social, presentes em pessoas com Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) ou de Espectro Autista (TEA). A capacidade de atendimento da escola, que era de 63, pode ultrapassar as 80 crianças (cada sala pode receber até 16 crianças).



O projeto de reforma e modernização da Carlos Henrique Roscoe representou aos cofres públicos de Nova Lima um investimento da ordem de R$ 7 milhões, que inclui a demolição da antiga sede; remoção de terra e do entulho; preparação do terreno e das estruturas de fundação; edificação dos pilares e concretagem; revestimento, acabamento e aquisição de equipamentos e mobiliários. Foram necessários dois anos para colocar a nova Carlos Henrique Roscoe de pé.



De acordo com o prefeito de Nova Lima, os investimentos e projetos focados na melhoria da infraestrutura, buscando um padrão de qualidade para todas as unidades escolares do município, vão equalizar oportunidades para todas as crianças e jovens de Nova Lima. “A nossa equação é um somatório de esforços, com investimentos na infraestrutura, melhoria das condições de trabalho, qualificação e aprimoramento das políticas pedagógicas. Assim, esperamos alcançar resultados duradouros para a nossa Nova Lima", afirma João Marcelo.

Cinco novas escolas



O “Escola Modelo” foi oficialmente lançado em 17 de março de 2025 pela Prefeitura de Nova Lima. O programa integra uma Parceria Público-Privada (PPP) na área da educação. Estão previstas as construções de cinco novas escolas municipais em bairros como Fazenda do Benito, Barra do Céu, Cristais, Santa Rita e Jardim Canadá, além da reforma e ampliação de 28 unidades existentes, bem como da Casa do Educador e da sede da Secretaria Municipal de Educação.



O programa está estruturado em seis “pilares”: sustentabilidade, inclusão, acessibilidade, inovação, segurança e função de referência para a comunidade. Com o “Escola Modelo", pretende-se transformar as escolas em ambientes preparados para o século 21. As unidades serão dotadas de energia solar, captação de água de chuva, rampas, elevadores, salas multissensoriais, laboratórios de programação e robótica, além de serviços de apoio como zeladoria, limpeza, portaria e cantina.

SERVIÇO

Inauguração da Escola Municipal Carlos Henrique Roscoe - Escola Modelo

Data: 9 de novembro de 2025

Horário: 9h30

Local: Rua Francisco Rocha, 20. Retiro. Nova Lima.