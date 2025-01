Aprovados no Sisu UFMG: veja o prazo para fazer registro on-line

Os aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) devem efetuar o registro acadêmico on-line até as 23h59 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (3). A lista completa dos 6.512 classificados e as instruções para o procedimento estão disponíveis no site oficial do Sisu UFMG.

O registro on-line é obrigatório para garantir a vaga e, para os candidatos cotistas, deve ser complementado pela apresentação perante as bancas de heteroidentificação e validação de deficiência. O Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) publicará, no dia 4 de fevereiro, a escala de atendimento para essa etapa, que ocorrerá entre 11 e 14 de fevereiro.

Lista de espera

Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular ainda podem disputar uma vaga por meio da lista de espera. Para isso, é necessário manifestar interesse por uma das duas opções de curso cadastradas no Sisu 2025. A inscrição na lista de espera deve ser feita até esta sexta-feira (31/1) no site do Sisu MEC.

A convocação seguirá a ordem de classificação da chamada regular, mas apenas os candidatos inscritos na lista de espera poderão ser chamados. A UFMG realiza várias convocações dessa lista ao longo do ano. Em 2024, foram feitas 17 chamadas, convocando um total de 10.754 candidatos.

O pró-reitor de Graduação Bruno Otávio Teixeir, destaca que a Universidade trabalha para preencher todas as vagas disponíveis. “No ano passado, apenas 4.008 candidatos efetivaram o registro acadêmico na chamada regular, demonstrando que há grandes chances de convocação para aqueles que se inscreverem na lista de espera”, afirma.



Os interessados devem acompanhar o cronograma e as convocações no site Sisu UFMG. Entre os dias 20 e 24 de fevereiro, será aberta uma nova fase para que os candidatos possam reafirmar o interesse em continuar na disputa por uma vaga na UFMG.