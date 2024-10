À espera do gabarito, candidatos e professores avaliam provas do CNU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 14ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu as provas do bloco 4 do CNU (Concurso Nacional Unificado) e proibiu a divulgação das notas até que o julgamento do caso chegue ao final. O resultado das notas das provas está previsto para ser publicado na terça-feira (8/10).





A decisão foi dada no fim da tarde dessa quinta-feira (3/10) em processo aberto por um candidato que teve como base o fato de que, em Recife (PE), as provas da manhã e da tarde foram trocadas por alguns minutos no dia da aplicação, em 18 de agosto.





A AGU (Advocacia-Geral da União), que representa o governo na Justiça, disse que irá recorrer da decisão.





Segundo o juiz responsável pela decisão, teria ocorrido comprovação de que os candidatos ficaram sabendo de questões da prova da tarde em virtude do erro de aplicação.





O governo alega no processo, no entanto, que "não houve vazamento de prova, nem quebra de isonomia em benefício de alguns candidatos, uma vez que não houve acesso às questões do caderno, mas apenas distribuição das provas de outro turno, fato imediatamente corrigido, antes mesmo da autorização para início da resolução de questões".





O juiz não aceita os argumentos e prefere aprovar o pedido de liminar -- decisão provisória -- do candidato. "Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da prova do Bloco 4 do Concurso Nacional Unificado (CNU), devendo os réus absterem-se de divulgar as respectivas notas até o julgamento final da presente ação", diz a sentença.





Na ação, o MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) afirma que o caderno de prova da tarde foi entregue por engano no período da manhã, mas, ao perceberem o erro antes mesmo do horário de início das respostas, a troca foi desfeita, e o envelope, lacrado novamente.





"As provas, segundo o ministério, permaneceram sob sigilo até a aplicação no turno da tarde. A troca das provas não foi capaz de afetar a aplicação, nem o sigilo das informações, não havendo, portanto, violação de direito coletivo a ser resguardado por meio de ação popular", diz o processo.





O bloco 4, de trabalho e saúde do servidor, tem um dos cargos mais concorridos, o de especialista em políticas públicas e gestão governamental, com mais de 10,5 mil candidatos por vaga.





Tem ainda cargos para a AGU, que também são bem disputados e com salários altos, e o cargo de auditor-fiscal do trabalho, que paga valores em torno de R$ 23 mil mais benefícios.





O CNU, também chamado de Enem dos Concursos, é a maior seleção do tipo no país. Foram 2,1 milhões de inscritos, que disputam 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.





As provas ocorreram de manhã e à tarde, em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas, após adiamento em maio por causa das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul.





A seleção tem regras rígidas de organização e aplicação das provas para garantir que não haja fraudes, e impressionou pelos números. Ao final, 970 mil fizeram os exames, com abstenções que ultrapassaram os 50%, mas que estão dentro do esperado para seleções do tipo.

Haverá a convocação para o exame de títulos e prazo para que os candidatos recorram de suas notas.





A logística de preparação, distribuição e de devolução das provas à sede da Cesgranrio, banca organizadora da seleção, envolveu Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Polícia Federal, Força Nacional e Ministério da Justiça.





São oito blocos de vagas, com cinco eixos temáticos em cada um deles. Os resultados finais estão previstos para serem divulgados em 21 de novembro, quando começam as convocações.





Cargos para os quais não se exige treinamento específico devem ter as contratações em janeiro de 2025. Os demais começam a ser contratados em abril de 2025.





Confira o cronograma do CNU