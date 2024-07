As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 2º semestre começam nesta terça-feira (23/7) e vão até sexta-feira (26/7). Para se inscrever, os candidatos devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 ou 2023, ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. A inscrição é feita pelo portal Acesso Único, por meio do login gov.br com CPF e senha.

Ao todo, o Prouni oferecerá 243.850 bolsas — sendo 170.319 integrais (100%) e 73.531 parciais (50%) —, distribuídas em 367 cursos de instituições participantes do programa. Segundo o Ministério da Educação, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Amazonas são os cinco estados com o maior número de bolsas ofertadas nessa edição.





O candidato poderá se inscrever nas bolsas integrais, se a renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de um salário-mínimo e meio, ou parciais, se a renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de três salários-mínimos.



Criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O Prouni ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior.

Cursos com mais bolsas

Com 15.115 bolsas, administração é o curso com maior número de bolsas ofertadas, sendo 9.782 integrais e 5.333 parciais. Depois dele, os três cursos com as maiores ofertas são: direito, com 14.231 bolsas (6.320 integrais e 7.911 parciais); pedagogia, com 13.890 (10.298 integrais e 3.592 parciais); e ciências contábeis, com 9.599 (5.643 integrais e 3.956 parciais). Para o curso de medicina são ofertadas nesta edição 1.344 bolsas (1.206 integrais e 138 parciais).