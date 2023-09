Entenda o que é e como funciona o ProUni, programa de bolsas do governo

462

Criado em 2004 pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Lei nº 11.096, o Programa Universidade para Todos, ProUni, é um programa social do governo brasileiro que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior não públicas em todo o Brasil.





O ProUni conta com duas edições ao ano, sendo a primeira em fevereiro e a segunda, em julho ou agosto. Para se inscrever, não é necessário taxa, mas é preciso se enquadrar em algumas condições.





O objetivo principal do programa é proporcionar aos estudantes de baixa renda, que fizeram a última ou penúltima prova do Enem, a oportunidade de ingressarem no ensino superior.

Como funciona o ProUni?

O ProUni é destinado aos candidatos que participaram das duas últimas edições do Enem, que tenham alcançado no mínimo 450 pontos na média das notas e que não tenham zerado a redação.

Para ser elegível à bolsa integral, é necessário que o candidato apresente um comprovante de renda familiar bruta mensal que não ultrapasse um salário mínimo e meio por pessoa.





Já para a bolsa parcial, que corresponde a 50%, a renda familiar bruta mensal precisa estar dentro do limite de até três salários mínimos por pessoa.





Além disso, o candidato deve preencher pelo menos uma das condições listadas abaixo:

Ter concluído o ensino médio em uma instituição pública. Ter obtido o diploma de conclusão do ensino médio em uma instituição particular como bolsista integral. Ter realizado parte dos estudos no ensino médio em uma escola pública e parte em uma escola particular, como bolsista integral da escola privada. Ser uma pessoa com deficiência. Ser um docente da rede pública de ensino, atuando efetivamente no ensino fundamental ou médio, e fazer parte do quadro de funcionários permanentes de uma instituição pública.

Como fazer a inscrição no ProUni

Para fazer a inscrição para o programa, é necessário estar atento às datas divulgadas pelo MEC, que normalmente são nos meses de fevereiro e julho.





Veja a seguir o passo a passo para fazer a inscrição.

Faça seu cadastro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior; Clique na página do ProUni; Preencha os dados pessoais; Informe a renda familiar per capita; Escolher duas opções de curso, turno, instituição e modalidade de concorrência.

Pronto. Agora é só aguardar o retorno com a indicação dos próximos passos e documentos necessários.

