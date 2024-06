O último ano no ensino médio é, para muitos, o de decisão; seja na escolha do curso que irá fazer ou em como serão os próximos passos na busca pela realização dos sonhos. Algumas perguntas ficarão sem respostas, mas quando a decisão já está tomada, basta apenas o lugar certo e dedicação para que tudo comece a caminhar.

Beatriz Rocha Valentim, a personagem do nosso “Det na Estrada” de hoje, tinha uma certeza quando completou, em 2015, o primeiro grau, “a única coisa que eu sabia era que queria medicina”, contou ela. Porém, na época, uma pergunta precisava ser respondida, que era a de qual lugar que iria ajudá-la a trilhar a jornada até a sonhada vaga.

Dra Beatriz Valentim realizando cirurgia com equipe médica Arquivo Pessoal

Atualmente, com 25 anos, quase completando um ano e meio de formada, a médica, natural de Belo Horizonte, tem o sentimento de dever comprido e realizou o seu maior sonho. E, ao relembrar, afirmou que foi em 2016, ao encontrar a resposta no Colégio e Pré-Vestibular Determinante, que a batalha se iniciou.

A instituição está há mais de dez anos no mercado e segue lutando juntamente com os alunos e familiares pelos sonhos que eles querem para si. O Det é um local que busca ser a solução para as dúvidas e indecisões de quem quer que seja.

Determinante: o “pontapé” inicial na conquista do sonho da Beatriz

Dra Beatriz junto com a turma e o professor Caio de Biologia na época de cursinho Arquivo Pessoal

O nervosismo, não saber colocar em ordem os pensamentos na hora da prova e o afobamento, de acordo com ela, foram os principais fatores que a atrapalharam no Enem de 2015.

Devido a isso, encontrar um cursinho com “clima de tranquilidade” que a ajudasse a estudar com calma e paciência e a adquirir certa confiança nos conteúdos era primordial para ela. “Eu precisava aprimorar nas matérias, mas o fundamental para mim era a tranquilidade. Poder encontrar um lugar para me tranquilizar”, reforçou.

Como não havia conseguido a vaga assim que completou o ensino médio, Beatriz foi à procura desse local e, assim, se dedicar mais para poder lutar pela sua vaga em medicina. “Comecei a pesquisar um cursinho e vi que o Det tinha ótimas recomendações. Mas, naquele período, eu não tinha dinheiro para pagar um pré-vestibular”, contou ela.

Assim, a opção era iniciar o ano (2016) estudando sozinha em casa. Mesmo que tivesse visto a maioria das matérias na escola e sido uma ótima aluna durante todo o seu ensino médio, ela afirmou “eu sabia que precisava de um auxílio”. E, então, o Determinante começou a fazer parte da sua vida, meses depois.

Como entrou para o cursinho após o início das aulas da instituição, ela havia perdido o tempo das turmas do extensivo do Det e, como solução - apresentando que não há empecilho quando o assunto é estudar para alcançar os sonhos - eles deram um jeito. Beatriz contou que eles praticamente a “carregaram no colo”, ofereceram uma turma no intensivo, aos sábados, para que pudesse iniciar os estudos o quanto antes, sem precisar esperar por uma vaga em outra turma.

Ao longo de um ano no Det, a nossa personagem, encontrou tudo aquilo que procurava e além do que esperava. “Quando cheguei, a turma era pequena e isso fez com que eu tivesse um contato muito bom com os professores, conseguia ser uma aula com menos distrações. Era uma aula que rendia de conteúdo, de dúvida e de foco”

Além da dinâmica das salas, os materiais didáticos utilizados no Determinante foram destacados por ela quando questionada sobre os pontos fortes do local. A médica ressaltou que conseguia conectar as aulas que eram dadas, com as apostilas fornecidas e, consequentemente, nos exercícios que fazia. Os simulados e ter feito muitos, foi, de acordo com Beatriz Valentim, o que mais ajudou na hora da prova e a passar.

Dra Beatriz no evento de recebimento do CRM Arquivo Pessoal

Mas, dentre esses novos pontos positivos, o clima harmônico dentro das salas, poder tirar dúvidas a qualquer momento com os professores e a motivação de todos eles em ajudá-la a conseguir realizar seu sonho, foram características que marcaram ela. “Lá eles oferecem um clima agradável no momento tenso da vida do estudante”, disse.

E, ao início do ano seguinte (2017) esses atributos do Det haviam sido cruciais juntamente com toda dedicação e esforço dela, para que garantisse sua vaga em Medicina, nas Ciências Médicas, com 100% de bolsa pelo Prouni.

Jornada acadêmica: realizando sonhos e construindo outros

Dra Beatriz na Faculdade de Medicina da Ciências Médicas MG Arquivo Pessoal

A ex-estudante contou que a primeira pessoa que ficou sabendo que ela havia passado, foi a sua mãe. As duas foram juntas à faculdade resolver toda a papelada solicitada e assim que foi aprovado “eu e minha mãe, que estávamos esperando do lado de fora, desabamos a chorar”, relembrou dela do momento que sentiu a conquista, praticamente, em mãos.

O sonho sempre esteve presente nela, mesmo não tendo familiares formados na área da saúde, Beatriz tinha essa certeza dentro de si “no geral eu sou bastante indecisa, mas essa é uma decisão que fiz fácil. Sempre soube que seria medicina”. E ainda contou que desde criança admirava muito o seu pediatra e falava que seria “médica de criança”.

Dra Beatriz no PSF da cidade de Carmésia em Minas Gerais Arquivo Pessoal

Ao longo do curso, viveu diversos momentos que a moldaram. A área da cirurgia se tornou uma outra certeza em sua vida. Contou que sempre quando tinha que escolher aulas extras, elas tinham alguma relação com esse campo da medicina. Um desses acontecimentos foi ter feito parte da Liga de Cirurgia da faculdade, “a gente fazia mutirão de cirurgia laboratorial e era um momento incrível para mim”, contou.

Outro instante de destaque, o qual tem muita gratidão e orgulho de ter vivido, foi o Internato Rural. É um programa do curso de Medicina, a qual os alunos ficam durante dois anos fazendo internatos no interior do estado, focados na Atenção Primária à Saúde, que é a linha de frente do SUS. E, durante esses anos, de três em três meses, eles ficam imersos em alguma área da medicina na cidade que estiver.

“Eu passei três meses na cidade do interior que se chama Carmésia, atendendo em um postinho de lá. É uma realidade diferente de tudo que vivi. Foi um contato intenso com o SUS, a nível de brilhar os olhos”, relatou ao lembrar do internato. Reforçou que durante esse período na cidade a três horas da capital, foram de crescimento e deram-na autonomia na profissão.

Hoje, médica, Beatriz contou que os próximos passos não seriam diferentes do que pensava no início: conquistar a residência em cirurgia geral. Trabalhou em postos de saúde, assim que se formou, e agora trabalha em plantões. Mas, 2024 será um ano de se dedicar para a especialização e, depois, como ela mesmo disse “depois da residência em cirurgia geral, quero fazer cirurgia pediátrica”

A trajetória de Beatriz Valentim mostra que determinadas dúvidas, assim que são solucionadas, criam possibilidades e dão espaço a novos sonhos e conquistas a um futuro de sucesso.

O Determinante é a resposta para todas as suas dúvidas

Sala de Estudos do Colégio e Pré-vestibular Determinante Divulgação

