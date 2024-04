Ana Beatriz, estudante de medicina, usou a nota do Enem para conquistar a sua vaga com o Fies

O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, completa 26 anos em 2024 e continua sendo uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil.

Além de possibilitar o acesso a universidades públicas, o Enem também oferece oportunidades para ingressar em faculdades privadas, seja por meio de programas do governo ou diretamente nos processos seletivos das instituições de ensino superior privadas.

Uma das maneiras de ingressar em uma faculdade privada utilizando a nota do Enem é através dos programas do governo, ProUni e Fies. Esses programas visam democratizar o acesso ao ensino superior e oferecem oportunidades para estudantes de diferentes perfis socioeconômicos.

ProUni

O Programa Universidade para Todos (ProUni) tem como objetivo principal auxiliar estudantes de baixa renda a ingressarem em instituições de ensino superior particulares. Os candidatos inscritos no ProUni concorrem a bolsas de estudo parciais (50%) ou integrais (100%), podendo utilizar uma das duas últimas notas do Enem.

Para participar do ProUni, é necessário ter obtido pelo menos 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. Além disso, o candidato deve atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

- Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;

- Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede particular, na condição de bolsista integral;

- Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada;

- Ser pessoa com deficiência;

- Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica;

- Ter renda familiar per capita de até 3 salários mínimos.

Fies

Já o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) oferece financiamento para o pagamento de mensalidades em cursos de graduação em instituições privadas. Após a conclusão do curso e o início do primeiro emprego na área, o estudante precisa pagar as parcelas do financiamento, com taxa zero de juros.

Para participar do Fies, é necessário obter média igual ou superior a 450 pontos no Enem, além de nota mínima de 400 na redação. Também é preciso comprovar que a renda familiar mensal é de até 3 salários mínimos por pessoa.

Como passar no vestibular com a nota do Enem 2024

Outra alternativa para ingressar em uma faculdade privada utilizando a nota do Enem é através do vestibular com a nota do exame. Muitas instituições de ensino superior privadas já adotaram o Enem como método de ingresso para os estudantes, dispensando a necessidade de realização de vestibulares tradicionais.

Com essa modalidade, os candidatos podem concorrer a uma vaga na instituição de sua escolha utilizando a pontuação obtida no Enem, simplificando o processo de ingresso e ampliando as oportunidades para os estudantes.

Prepare-se para o Enem 2024 com o Determinante



Camila Ferreira, diretora de ensino do Determinante Divulgação

Se você deseja aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Enem para ingressar no ensino superior, conheça o Colégio e Pré Vestibular Determinante.

Nossa instituição oferece preparação de excelência para o Enem e demais vestibulares, além de oferecer suporte completo para os estudantes que desejam ingressar em faculdades privadas utilizando a nota do exame.

Visite nosso site para saber mais e dar o próximo passo rumo ao seu futuro acadêmico de sucesso.