Na jornada em busca de uma vaga na universidade, o trajeto dos vestibulandos é muitas vezes pavimentado com desafios e percalços. Afinal, é natural que a aprovação em um curso e universidade concorridas não aconteça na primeira tentativa. A cada ano, milhares de estudantes se preparam para mais uma temporada de estudos intensivos, enfrentando novamente o processo seletivo após resultados aquém do esperado. Enquanto o desânimo pode bater à porta desses jovens, é a esperança e a determinação que frequentemente emergem como protagonistas em suas histórias.

O caminho para o sucesso acadêmico não é linear e, para muitos, o tempo adicional de preparação se transforma em um período de crescimento e amadurecimento intelectual. Este ano adicional em cursos pré-vestibulares não é um marco de fracasso, mas um testemunho da resiliência e da disciplina dos

estudantes. Ao optarem por persistir na busca por seus sonhos, esses jovens exemplificam a tenacidade necessária para superar as adversidades. Eles não estão simplesmente repetindo um ciclo; estão se reequipando, expandindo conhecimentos e refinando estratégias para alcançar o sucesso.

À medida que se preparam para mais um ano de estudos pré-vestibulares, os alunos enfrentam escolhas significativas. Alguns preferem a continuidade, permanecendo em cursinhos já conhecidos que oferecem um ambiente familiar e suporte contínuo. Outros procuram novas experiências em diferentes instituições, atraídos por metodologias distintas e a chance de novas conexões. Existe também um grupo que opta por caminhos alternativos, valendo-se de recursos como cursos online, aulas particulares ou “salinhas” de matérias específicas.

Lidar com a frustração, superar o tédio das repetidas aulas e as mesmas piadas sem graça dos professores, lidar com as elevadas despesas educacionais e combater o desânimo são desafios inerentes aos estudantes em cursos pré-vestibulares. Ainda assim, é o período ideal para direcionar esforços às disciplinas mais complexas, aperfeiçoar habilidades já estabelecidas e sanar dúvidas residuais. Trabalhar os conceitos fundamentais de linguagens e matemática, praticar cálculos e aprimorar a escrita, bem como diversificar as leituras são tarefas imprescindíveis para o progresso acadêmico.

É importante, no entanto, equilibrar os estudos com outras atividades. Nos segundos ou terceiros anos de preparação, deve-se também investir saúde física e mental e, sobretudo, não deixar de se divertir, de praticar esportes e cultivar o lazer. Quem sabe explorar novos hobbies (origami, jogos de tabuleiro,

fotografia, costura, culinária japonesa, literatura policial, histórias em quadrinhos, dança de salão, aulas de canto etc) qualquer atividade que distraia um pouco das rotinas de estudos.

Diversificar os interesses é fundamental, pois enquanto a dedicação aos estudos pode garantir a aprovação desejada, as experiências da juventude, uma vez perdidas, não retornam.

Após quatro anos de dedicação aos estudos pré-vestibulares, Geovane, de 22 anos, vivenciou o desafio da preparação tanto em plataformas online, devido à pandemia, quanto em salas de aula tradicionais. Agora aluno de medicina na UFMG, ele compartilha a angústia que sentiu no período: "Você vê os outros

avançando, entrando na faculdade, começando a estagiar e você se sente parado no tempo". Consciente do impacto negativo desses pensamentos, Geovane destaca a importância do suporte emocional. "Buscar apoio é essencial — seja dos pais, amigos ou professores. Muitos entenderão por terem vivido o mesmo", aconselha.

Mas não foram apenas obstáculos; ele reconhece os aspectos positivos da sua jornada, como o prazer de auxiliar colegas mais novos com as matérias e o conselho valioso de um professor de Literatura, que o motivou a adotar a leitura como prática habitual, resultando em uma melhora significativa nas provas. "Aumentei o número de acertos em 15 questões de um ano para outro", lembra com satisfação Geovane, que agora encara um novo capítulo em sua vida acadêmica.

Depois de passar por outros cursinhos e matricular-se no Determinante, Vivian, de 22 anos, confronta a incerteza que caracteriza a preparação para o vestibular. "Conviver com a indefinição e a impossibilidade de planejar o futuro sem a garantia da aprovação é um dos aspectos mais desafiadores", compartilha a estudante. Apesar de admitir a pressão de se comparar com colegas já aprovados, Vivian reconhece o valor do conhecimento adquirido. "Esses anos me deram uma base sólida, me sinto mais preparada para encarar os testes", afirma ela, enfatizando a importância de estabelecer objetivos claros e estratégias de estudo personalizadas para superar lacunas de aprendizado e manter o conteúdo fresco na memória.

"Manter a disciplina e a organização me ajuda a dar ânimo”, revela Vivian, alertando contra a armadilha de se espelhar no método de estudos alheio. “Não adianta eu tentar seguir o cronograma do outro, cada um tem sua realidade, suas facilidades e dificuldades”. Subitamente os seus olhos brilham quando fala

de seu objetivo de ingressar na medicina e da motivação que essa aspiração lhe proporciona todos os dias. Vivian também é enfática sobre a importância de equilibrar a intensa rotina de estudos com momentos de lazer, amizades e namoro. "É fundamental viver o presente", ela ressalta, lembrando a todos que, embora a aprovação seja um objetivo futuro, a vida também acontece no aqui e no agora.

Sobre o autor: Flávio de Castro é pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso DetOnline.