A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) classificou como preocupante o Decreto nº 13.173, publicado nesta quinta-feira (19). O texto regulamenta a redução da jornada de trabalho e define novos critérios para o cálculo do salário-hora. Segundo a entidade, a medida contraria a diretriz de neutralidade salarial determinada em decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) e gera custos extras para o setor produtivo.

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A entidade patronal sustenta que a mudança na jornada não deve resultar em redução proporcional de remuneração nem em elevação automática do valor pago por hora trabalhada. O decreto oficializou dois parâmetros de cálculo:

divisor 210 para a jornada semanal de 42 horas;

divisor 200 para a jornada semanal de 40 horas.

Conforme a avaliação da federação, esses divisores aumentam o valor da hora extra e elevam os encargos incidentes sobre a folha de pagamento. Com isso, a regulamentação supera o ajuste dos limites de tempo trabalhado e produz impactos econômicos adicionais.

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Impactos nos custos e na competitividade

O presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, alertou que as novas exigências pressionam companhias que já enfrentam despesas altas e mudanças legais relevantes. "Reduzir a jornada sem redução salarial já exige das empresas uma reorganização importante. O que não pode acontecer é acrescentar a isso um aumento automático do custo da hora trabalhada. A decisão do STF estabeleceu uma diretriz de neutralidade, e o decreto, na nossa avaliação, não respeita esse princípio. O resultado será mais pressão sobre custos, investimentos e empregos", afirmou o dirigente.

A organização também adverte que um prazo curto de implementação, sem considerar particularidades produtivas, prejudica setores que operam de forma contínua ou dependem intensamente de mão de obra. Para a entidade, elevar o custo laboral sem ganhos equivalentes de produtividade reduz a capacidade de investimento e pressiona o emprego formal.

Roscoe destacou os desdobramentos dessa dinâmica econômica: "Quando o custo do trabalho aumenta sem que haja ganho de produtividade, a empresa perde capacidade de competir, investir e contratar. A consequência não fica dentro das fábricas: chega aos preços, ao consumo, aos empregos e à renda das famílias. Precisamos buscar uma transição responsável, que concilie a melhoria das condições de trabalho com a sustentabilidade econômica das empresas".

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A FIEMG defende prazo adequado de adaptação, segurança jurídica, negociação coletiva e preservação dos acordos e convenções vigentes. A entidade acompanhará a aplicação das regras e atuará para que os poderes públicos considerem os reflexos sobre investimentos, competitividade e vagas de emprego.