A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda revisou as projeções para a atividade econômica e para os preços em 2026 e nos próximos anos. De acordo com os números publicados nesta segunda-feira (23/11), no Boletim Macrofiscal, o governo federal reduziu de 2% para 1,9% a estimativa de crescimento do PIB neste ano, enquanto que, para o exercício seguinte, a revisão foi ainda maior, de 2,3% para 1,8%.

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Em 2026, as estimativas para o PIB industrial passaram de 1,7% para 1,4% e o de serviços, de 1,8% para 1,7%. A queda da atividade só não deve ser maior graças ao setor agropecuário, em que a previsão foi revisada de 2,8% para 3,1%. Para a SPE, o desemprego em queda, além do reajuste nos valores do Bolsa Família e a proibição das bets podem garantir uma sustentação maior para o PIB.

No cenário projetado para 2027, a taxa de juros e o custo do crédito elevados são apontados como os principais fatores que levaram à correção dos números projetados pela equipe econômica. O governo, no entanto, espera uma recuperação, ainda que leve, apenas a partir de 2028, com o PIB oscilando entre 2,5% e 2,6% ao ano até 2030.

No caso da inflação, a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 4,9% para 5,3%, em 2026, e de 3,8% para 4,5%, em 2027. No relatório, a SPE destaca o crescimento do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, que chegou a 4,6% em outubro, com uma pressão maior sobre os alimentos em domicílio. Na estimativa para 2027, o peso dos combustíveis deve ser um fator determinante para essa trajetória, na visão da equipe.

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No boletim publicado nesta segunda-feira (23/11), o governo destaca como um dos principais fatores para as revisões de projeções o cenário de aumento dos juros em outros países, além dos preços sobre energia ainda elevados, em um ambiente de petróleo mais caro no Oriente Médio. No Brasil, há uma expectativa de elevação no preço dos combustíveis com o fim das subvenções em breve.

