BH recebe feira que reúne diversos segmentos da construção civil

De 24 a 26 de novembro, Belo Horizonte vai receber a primeira edição do Megaobra, feira que vai reunir vários segmentos da construção civil, além de um congresso e rodadas de negócios.



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A organização do evento prevê cerca de 250 expositores distribuídos em uma área de 16.500 metros quadrados, ocupando três pavilhões do Expominas, na Região Oeste da capital.



De acordo com Emir Cadar Filho, realizador do Megaobra e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o objetivo do evento é ampliar o acesso dos fornecedores a potenciais clientes.



“Esta é uma feira de apresentação de tecnologia. O expositor vai mostrar seu produto para que, quando o cliente for fazer uma obra, lembre que aquela empresa tem a solução de que ele precisa. Queremos reunir os diferentes elos da construção e dar aos fornecedores visibilidade para conquistar clientes e construir relações que continuem depois da feira”, explica Emir.



Para Ana Carolina Alves Costa Martins, sócia da Cubo Eventos, uma das produtoras do Megaobra, a ideia é aproximar os diferentes segmentos da construção e criar oportunidades de relacionamento entre fornecedores, profissionais e clientes: “Ao reunir exposição, conteúdo e rodadas de negócios, oferecemos aos participantes a possibilidade de conhecer soluções, trocar experiências e encontrar parceiros para seus próximos projetos.”



A programação do congresso contempla painéis, palestras e oficinas ao longo dos três dias do evento, como a apresentação de Daniel Katz, CEO do Grupo Katz, sobre impressão de casas em 3D. Já o Fórum Habitar vai abordar temas como a ocupação dos centros urbanos, retrofit, patrimônio cultural e acesso à moradia. A programação completa está no site oficial da Megaobra.



O evento também prevê um Feirão de Imóveis da Caixa, lançamentos imobiliários e demonstrações práticas de pintura e acabamentos, ampliando a programação para compradores de imóveis e profissionais que especificam produtos.



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Serviço

Megaobra 2026

Data: 24 a 26 de novembro de 2026

Horário da feira: das 13h às 20h

Local: Expominas - Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira, Belo Horizonte

Ingresso de visitante: a partir de R$ 30

Ingresso de congressista: a partir de R$ 75

Informações e compra de ingressos: feiramegaobra.com.br



