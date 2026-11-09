Petróleo vive forte reviravolta em meio a falas de Trump sobre guerra com o Irã, e expectativa de excesso de oferta global ajuda a explicar a reação dos mercados

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Os preços internacionais do petróleo caíram mais de 8% depois que o presidente Donald Trump admitiu o impacto da guerra com o Irã na derrota republicana durante as eleições legislativas dos Estados Unidos.

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O barril de petróleo WTI fechou a sessão de quarta-feira com recuo de 8,3%. Os contratos futuros para entrega em dezembro, adotados como referência norte-americana, ficaram em 88,12 dólares, sofrendo uma redução de 7,97 dólares em relação ao fechamento anterior.

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O Brent, referência europeia com entrega prevista para janeiro, despencou 8,67% e atingiu a marca de 94,62 dólares ao fim das operações em Londres. O produto do mar do Norte perdeu 8,98 dólares na Intercontinental Exchange frente ao valor de liquidação prévio de 103,66 dólares.

Impacto político nos preços dos combustíveis

Trump associou o revés eleitoral ao conflito iniciado contra o Irã em fevereiro, responsável por causar uma elevação impopular nos valores dos combustíveis. O pronunciamento ocorreu após o vice-presidente JD Vance atribuir o desfecho das urnas ao confronto bélico.

Em publicação na rede X, Vance escreveu: "a razão pela qual perdemos é a guerra. O próprio presidente disse isso ontem à noite".

Trump concordou com Vance "em grande medida" e admitiu que o combate gerou "um leve aumento no preço da gasolina". O chefe de Estado afirmou que "faria isso de novo, porque, a longo prazo, é a única solução" diante do risco de Teerã desenvolver armamento nuclear.

Negociações e reflexos em Washington

Após mais de oito meses de confronto armado, governos de Washington e Teerã reiniciaram conversas indiretas com mediação do Catar há mais de uma semana. Representantes iranianos afirmam que a iniciativa permite liberar o estreito de Ormuz em dois dias, embora o diálogo ainda não tenha gerado efeitos práticos.

Analistas ressaltaram que as eleições legislativas foram as mais determinantes para o planejamento energético norte-americano em duas décadas. Os resultados elevam os custos de novas ações militares no Oriente Médio e afetam a conduta institucional direcionada a Rússia, Venezuela e China.

A consultoria Rystad Energy avaliou: "com ambas as câmaras agora capazes de aprovar resoluções, reter fundos para a guerra e atrasar confirmações (de nomeações), a administração enfrenta uma margem política mais estreita e maior pressão institucional para encontrar um acordo sobre Ormuz".

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Michelle Brouhard, responsável de política e risco geopolítico da empresa Kpler, indicou em relatório que o avanço democrata limita o espaço de manobra de Trump no Congresso, embora as consequências sobre a política externa não ocorram de modo imediato.