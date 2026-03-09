Preços do petróleo caem nas negociações eletrônicas após declaração de Trump sobre guerra com Irã

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (9) nas negociações eletrônicas após o fechamento, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a guerra no Irã está "praticamente encerrada".

Por volta das 19h45 GMT (16h45 no horário de Brasília), o preço do barril de Brent, referência internacional, caía 5,20%, para 87,87 dólares, em relação ao preço de fechamento, alguns minutos antes.

O West Texas Intermediate (WTI) perdia 7,47%, para 84,11 dólares. Os preços dispararam nos últimos dez dias, diante das dificuldades de abastecimento a partir do Oriente Médio devido ao conflito.

