Internacional

Preços do petróleo caem nas negociações eletrônicas após declaração de Trump sobre guerra com Irã

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 17:23

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (9) nas negociações eletrônicas após o fechamento, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a guerra no Irã está "praticamente encerrada".

Por volta das 19h45 GMT (16h45 no horário de Brasília), o preço do barril de Brent, referência internacional, caía 5,20%, para 87,87 dólares, em relação ao preço de fechamento, alguns minutos antes.

O West Texas Intermediate (WTI) perdia 7,47%, para 84,11 dólares. Os preços dispararam nos últimos dez dias, diante das dificuldades de abastecimento a partir do Oriente Médio devido ao conflito.

Tópicos relacionados:

conflito eua ira israel mercado

