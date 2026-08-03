Petróleo cai após anúncio de Trump sobre retomada do diálogo com Teerã
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Os preços do petróleo registraram uma queda líquida nesta segunda-feira (3), na esteira do anúncio do presidente Donald Trump sobre a retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã, apesar da negativa de Teerã.
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A cotação do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em outubro, recuou 4,73%, para 83,77 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para setembro, perdeu 5,11% e fechou em 80,34 dólares.
Seguindo a linha adotada desde o início da guerra com o Irã, no fim de fevereiro, Trump ameaçou a república islâmica com bombardeios em massa antes de recuar e assegurar no domingo que as negociações com Teerã seriam retomadas em algumas horas.
Nesta segunda-feira, ele reiterou que os Estados Unidos estavam negociando “neste exato momento” com Teerã.
“O mercado parece apostar em um acordo-quadro semelhante ao concluído em 17 de junho”, que abriria caminho para uma retomada dos fluxos de petróleo no Oriente Médio, disse à AFP Robert Yawger, analista da Mizuho USA.
Após esse acordo, o fluxo do transporte marítimo na região havia apresentado melhora. Mas a retomada das hostilidades em julho provocou uma nova queda do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz - essencial para o comércio mundial de hidrocarbonetos -, assim como um aumento dos riscos no Mar Vermelho.
Um porta-voz da diplomacia iraniana afirmou nesta segunda que Teerã “não está negociando com os Estados Unidos neste momento”, mas que mantém conversas com “Omã para assegurar a passagem pelo Estreito de Ormuz”.
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