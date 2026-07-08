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Cotação do petróleo dispara após Trump anunciar fim da trégua com o Irã

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Repórter
08/07/2026 06:20

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Os preços do petróleo dispararam mais de 5% nesta quarta-feira (8), depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a trégua com o Irã acabou devido aos novos ataques no Oriente Médio.

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O barril de petróleo de Brent do Mar do Norte, referência internacional, subiu 5,3%, a 78,09 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), principal referência americana, avançava 5,4%, a 74,23 dólares por barril.

As forças dos Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã após os ataques contra navios no Estreito de Ormuz, o que desencadeou uma série de represálias contra bases americanas no Golfo.

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ajb/bcp/cw/meb/avl/fp

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