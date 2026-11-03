Preços dos combustíveis voltam a crescer na RMBH

Uma pesquisa do site Mercado Mineiro constatou que o preço médio dos combustíveis voltou a subir em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Ao todo, 194 estabelecimentos foram consultados entre os dias 26 e 27 de outubro, comparando os preços da gasolina, do etanol e do diesel S10 com os da última edição da pesquisa, realizada em 15 de outubro.

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O preço médio da gasolina comum passou de R$ 6,41 para R$ 6,47, alta de 0,89%. O litro do combustível varia entre R$ 5,89 e R$ 6,89, uma diferença de 16,98%.



No caso do etanol comum, o valor médio cobrado na Grande BH passou de R$ 4,38 para R$ 4,45, aumento de 1,7% em apenas 12 dias. O litro do biocombustível foi encontrado entre R$ 3,98 e R$ 4,96, uma variação de 24,62% entre os postos.





No caso do diesel S10, o preço médio passou de R$ 6,91 para R$ 6,93, uma elevação de 0,28% no período. Os preços encontrados nos postos de combustível variaram entre R$ 6,59 e R$ 7,59, diferença de 15,17%.

Comparar preços é fundamental

Para mostrar como pode valer a pena pesquisar preços, o Mercado Mineiro fez as contas de quanto é possível economizar. A diferença entre o menor e o maior preço da gasolina comum chegou a R$ 1 por litro. Isso significa que um motorista que abastece um tanque de 50 litros pode pagar R$ 294,50 no posto mais barato ou R$ 344,50 no estabelecimento mais caro, uma diferença de R$ 50. No caso do etanol, um abastecimento de 50 litros custa R$ 199 no posto mais barato e R$ 248 no mais caro, uma economia de R$ 49.



Etanol pode valer a pena

Considerando os preços médios, de R$ 6,47 para a gasolina e R$ 4,45 para o etanol, o biocombustível representa aproximadamente 68,8% do preço da gasolina. Logo, pela referência tradicional de 70% de equivalência de preços, o etanol continua sendo uma alternativa economicamente interessante para quem possui um veículo flex.



Nos cálculos do Mercado Mineiro, considerando um veículo que percorra 11,5 quilômetros por litro de gasolina e 8,5 quilômetros por litro de etanol, o custo estimado por quilômetro rodado seria de R$ 0,56 utilizando gasolina e R$ 0,52 utilizando etanol.



Preços nas regionais

Nos postos de combustível consultados, a região em que o preço médio da gasolina comum está mais baixo é a cidade de Santa Luzia, onde o litro é vendido a R$ 5,89. Confira o preço médio nas demais regiões:



Noroeste: R$ 6,38



Contagem: R$ 6,39

Nordeste: R$ 6,44

Pampulha: R$ 6,46

Nova Lima: R$ 6,46

Norte: R$ 6,47

Oeste: R$ 6,47

Venda Nova: R$ 6,48

Leste: R$ 6,48

Betim: R$ 6,49

Barreiro: R$ 6,49

Centro-Sul: R$ 6,58



No caso do etanol, Santa Luzia também foi a região com menor preço médio, R$ 3,98 por litro. Confira nas demais regiões:





Noroeste: R$ 4,36

Contagem: R$ 4,40

Oeste: R$ 4,45

Pampulha: R$ 4,45

Nordeste: R$ 4,45

Nova Lima: R$ 4,46

Norte: R$ 4,47

Venda: R$ 4,47

Leste: R$ 4,48

Betim: R$ 4,49

Barreiro: R$ 4,49

Centro-Sul: R$ 4,57

Preços iguais

A pesquisa do Mercado Mineiro ainda identificou que uma quantidade significativa dos postos consultados praticam o mesmo preço. Para a gasolina comum, 96 dos 192 postos que apresentaram preços válidos comercializavam o litro a R$ 6,49. Outros 35 estabelecimentos vendiam o combustível por R$ 6,39 e ainda 18 postos comercializavam a gasolina a R$ 6,69. Ou seja, 77,6% dos estabelecimentos consultados vendiam gasolina em apenas três valores.



Já no etanol, a concentração foi ainda maior. Dos 192 postos com preços válidos, 98 estabelecimentos vendiam o litro a R$ 4,49. Outros 32 postos praticavam o valor de R$

4,39, enquanto 11 estabelecimentos vendiam a R$ 4,29 e outros 11 vendiam a R$ 4,69. Neste caso, 79% dos postos praticam apenas quatro preços.



No entanto, a pesquisa destaca que a repetição dos valores, isoladamente, não comprova qualquer irregularidade ou combinação de preços, mas representa uma característica relevante do comportamento do mercado de combustíveis na região.





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