Howard Buffett assume presidência da Berkshire após saída do pai; entenda a transição
Fazendeiro e fotógrafo assumiu o cargo em setembro com a missão de guardar a cultura da empresa; Greg Abel já comanda as operações como CEO desde o início de 2026.
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A Berkshire Hathaway, um dos maiores conglomerados do mundo, concluiu uma transição histórica de liderança em 18 de setembro de 2026. Warren Buffett, aos 96 anos, deixou a presidência do conselho após décadas no comando, tornando-se chairman emeritus. Seu filho, Howard Buffett, assumiu como novo chairman não executivo da companhia.
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Quem é Howard Buffett?
Howard Graham Buffett é o filho do meio de Warren Buffett e atua como fazendeiro, fotógrafo e filantropo. Antes de assumir a nova posição, ele já fazia parte do conselho de administração da Berkshire Hathaway desde 1993, o que lhe proporcionou um profundo conhecimento sobre a cultura e os valores da empresa.
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Sua carreira fora do conglomerado é diversificada, incluindo a gestão de uma fundação focada em segurança alimentar e conservação global, a Howard G. Buffett Foundation. Ele também atuou em cargos de liderança em outras companhias, como a Coca-Cola Enterprises, e escreveu oito livros sobre temas como conservação e a condição humana.
Qual é o papel do filho de Warren na Berkshire Hathaway?
O papel de Howard Buffett é o de um guardião da cultura corporativa, e não de um gestor operacional. Como chairman não executivo, sua principal missão é garantir que os valores e a filosofia de investimento de longo prazo, estabelecidos por seu pai, sejam preservados na companhia.
Ele não está envolvido nas decisões diárias de investimento nem na gestão das subsidiárias da empresa. A escolha de Howard para essa função foi uma decisão estratégica de Warren Buffett para assegurar a estabilidade e a continuidade da identidade da Berkshire após sua saída.
Quem comanda as operações da empresa?
A liderança executiva e a gestão das operações da Berkshire Hathaway já estão a cargo de Greg Abel, que assumiu o cargo de CEO no início de 2026. Ele é o responsável por comandar o vasto portfólio de negócios do conglomerado, sucedendo Warren Buffett na função executiva.
Como fica a gestão de investimentos?
As decisões sobre a massiva carteira de investimentos da empresa, uma das marcas registradas de Warren Buffett, continuam sob a responsabilidade de Todd Combs e Ted Weschler. Ambos são gestores de investimentos que já atuam na Berkshire há anos e foram pessoalmente treinados por Buffett. A estrutura de sucessão foi desenhada para separar claramente as funções:
Guardião da cultura: Howard Buffett (Chairman não executivo).
Gestão operacional: Greg Abel (CEO).
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Gestão de investimentos: Todd Combs e Ted Weschler.