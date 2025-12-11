Assine
Nº 2 AGORA É Nº 1

Coca-Cola anuncia brasileiro Henrique Braun como novo CEO

Troca no comando ocorre em momento de busca por bebidas e lanches mais saudáveis, um desafio para o segmento

11/12/2025 07:50

Henrique Braun, brasileiro, novo CEO da Coca-Cola
Henrique Braun, brasileiro, novo CEO da Coca-Cola crédito: Divulgação

Henrique Braun, atual número dois da Coca-Cola, assumirá a direção da empresa americana de refrigerantes a partir de 31 de março, anunciou o grupo em um comunicado.

O brasileiro substituirá James Quincey, que comandou a empresa durante quase nove anos, e se tornará presidente executivo. 

O objetivo de Braun será melhorar "a aproximação ainda mais estreita da empresa às necessidades dos consumidores", afirmou a Coca-Cola em um comunicado.

Braun trabalha para a marca há quase 30 anos. Ele é o atual vice-presidente executivo e foi nomeado diretor de operações em 2025.

"James (Quincey) continuará com um papel muito ativo na empresa em sua função de presidente executivo", afirmou um conselheiro independente da Coca-Cola, David Weinberg, citado no comunicado.

Momento

A troca no comando da Coca-Cola acontece em um momento em que empresas do setor tentam ajustar estratégias para consumidores que buscam bebidas e lanches mais saudáveis e acessíveis.

O portfólio de bebidas sem açúcar da Coca-Cola, bem como as linhas de produtos premium, tem mantido a empresa em melhor situação em um cenário de consumo instável, ao contrário de rivais como a PepsiCo.

O preço das ações da Coca-Cola subiu quase 63% desde que Quincey, de 60 anos, assumiu o cargo de presidente-executivo em maio de 2017.

Em 2024, a empresa registrou 47,1 bilhões de dólares em receita, um aumento de 3% em termos anuais.

