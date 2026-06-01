Empresa-mãe do Google espera captar US$ 80 bilhões para acelerar expansão de IA

A Alphabet, empresa-mãe do Google, anunciou nesta segunda-feira (1º) seus planos de captar até 80 bilhões de dólares (402 bilhões de reais, na cotação atual) em ações para financiar uma expansão mais agressiva de sua infraestrutura de inteligência artificial (IA).

A Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, já se comprometeu com US$ 10 bilhões (R$ 50,3 bilhões) como parte do acordo.

A Alphabet vem aumentando seus gastos em investimentos. Espera-se que suas despesas de capital em 2026 cheguem a entre US$ 180 e 190 bilhões (R$ 904,6 a 954,9 bilhões) e que aumentem em 2027.

O movimento reflete um setor de tecnologia que busca acelerar os gastos em IA. Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta estão a caminho de investir, juntas, cerca de US$ 700 bilhões (R$ 3,5 trilhões) em centros de dados de IA, chips e infraestrutura de computação neste ano.

O CEO do Google, Sundar Pichai, disse a investidores no mês passado que a empresa enfrenta "limitações de capacidade de computação no curto prazo" por não conseguir construir a infraestrutura necessária com rapidez suficiente para atender à demanda.

Para fechar essa lacuna, a Alphabet anunciou que planeja levantar novos recursos por meio de uma combinação de US$ 30 bilhões (R$ 150,8) em uma oferta pública de ações e US$ 10 bilhões em uma venda privada para a Berkshire Hathaway. Os outros US$ 40 bilhões (R$ 201 bilhões) viriam de um programa de venda de ações que será lançado no terceiro trimestre.

No primeiro trimestre, a empresa registrou lucro de US$ 62,6 bilhões (R$ 314,6 bilhões) sobre uma receita de US$ 110 bilhões (R$ 552,8 bilhões), superando as expectativas dos analistas. As ações subiram 18% nos últimos seis meses.

A febre em torno da IA está levando outras empresas a planejar sua abertura de capital. É o caso da SpaceX, de Elon Musk, que se prepara para lançar nesta semana sua turnê de apresentação para a oferta pública inicial, com a qual busca uma avaliação de cerca de US$ 1,75 trilhão (R$ 8,8 trilhões).

A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, e a Anthropic, do Claude, também esperam abrir o capital ainda este ano.

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