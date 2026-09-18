Warren Buffett deixa a presidência de Berkshire Hathaway

O influente investidor bilionário Warren Buffett, 96 anos, deixará o cargo de presidente da Berkshire Hathaway, anunciou o conglomerado nesta sexta-feira (18) em um comunicado.

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A notícia encerra mais de meio século em que o investidor dirigiu o grupo e o transformou em um gigante financeiro.

A renúncia tem "efeito imediato" e Buffett continuará sendo membro do conselho de administração na qualidade de "presidente emérito", informou a Berkshire Hathaway no comunicado.

Seu filho, Howard Buffett, assumirá o cargo de presidente.

Warren Buffett havia anunciado no ano passado o plano de deixar a direção do grupo empresarial.

A Berkshire Hathaway, que começou como uma pequena empresa têxtil, se transformou sob sua liderança em um gigantesco conglomerado e agora vale mais de um trilhão de dólares em Wall Street, um marco para um grupo americano fora do setor de tecnologia.

Atualmente, o grupo possui dezenas de empresas, da marca de pilhas Duracell até a seguradora americana Geico, além de participações em companhias como Coca-Cola e Bank of America.

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