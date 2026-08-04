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PESQUISA DO IBGE

Indústria recua 1,8% em junho e registra segunda queda seguida

Produção encolheu em 16 dos 25 setores pesquisados pelo IBGE; recuo foi puxado por derivados de petróleo e biocombustíveis

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Rafaela Gonçalves - Correio Braziliense
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Rafaela Gonçalves - Correio Braziliense
Repórter
04/08/2026 10:04

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As oportunidades estão em indústrias automotivas, de energia e manufatura, além de consultorias e órgãos públicos. O setor industrial garante estabilidade na demanda.
Dados do IBGE apontam que setor industrial apresenta crescimento de 1,5% no acumulado do ano , enquanto o avanço em 12 meses desacelerou para 0,7% crédito: Divulgação

A produção industrial brasileira recuou 1,8% em junho na comparação com maio, registrando o segundo resultado negativo consecutivo em 2026. Os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgados nesta terça-feira (4/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a atividade perdeu fôlego no encerramento do primeiro semestre, com queda disseminada entre os principais segmentos da indústria.

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Na comparação com junho de 2025, porém, a produção industrial avançou 1,7%, após alta de apenas 0,2% registrada em maio. No acumulado do ano, o setor apresenta crescimento de 1,5%, enquanto o avanço em 12 meses desacelerou para 0,7%.

O desempenho mensal negativo foi disseminado. Das 25 atividades pesquisadas, 16 registraram retração em junho, assim como as quatro grandes categorias econômicas. O principal impacto veio do segmento de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, cuja produção caiu 5,9% em relação a maio, acumulando o segundo mês consecutivo de queda.

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Entre as grandes categorias econômicas, os maiores recuos foram observados nos bens de consumo semi e não duráveis, com retração de 4,1%, e nos bens de consumo duráveis, que encolheram 3,2%. Os setores produtores de bens de capital e de bens intermediários também apresentaram desempenho negativo, ambos com queda de 1,1% na passagem de maio para junho.

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