Quinto dia útil de agosto: como organizar o salário para não passar aperto
O pagamento chegou, mas as contas também; use a regra 50-30-20 para dividir o orçamento entre gastos essenciais, desejos e investimentos
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O salário de agosto chega para muitos trabalhadores brasileiros nesta quinta-feira (6/8), o quinto dia útil do mês. Com o dinheiro na conta, o desafio é organizar as finanças para cobrir todas as despesas e ainda fazer a renda durar até o próximo pagamento.
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Segundo o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de um terço (35,3%) dos trabalhadores no Brasil recebe até um salário mínimo. Diante da realidade que atinge cerca de de 31 milhões de pessoas, nem sempre é possível organizar o orçamento mensal para preservar a saúde financeira.
Sem um plano claro, no entanto, é fácil perder o controle dos gastos e entrar no vermelho. Uma estratégia bastante conhecida e fácil de aplicar é a regra 50-30-20, que ajuda a direcionar o dinheiro de forma consciente e equilibrada.
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O que é a regra 50-30-20?
A regra 50-30-20 é um método de planejamento financeiro que propõe dividir a renda mensal líquida em três categorias principais de gastos. O objetivo é destinar 50% para despesas essenciais, 30% para desejos pessoais e 20% para poupança ou pagamento de dívidas, facilitando a gestão do dinheiro.
Como aplicar a regra 50-30-20 no seu orçamento?
Para colocar o método em prática, o primeiro passo é calcular sua renda líquida, ou seja, o valor que você recebe após os descontos de impostos e benefícios. Com esse número em mãos, basta separar o dinheiro conforme as porcentagens indicadas, direcionando cada parte para o grupo correspondente de despesas.
50% para gastos essenciais
Metade da sua renda deve ser reservada para cobrir as despesas fixas e fundamentais, aquelas que você não pode deixar de pagar. Esta categoria inclui contas como:
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Aluguel ou prestação da casa;
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Contas de água, luz e gás;
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Plano de internet e celular;
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Supermercado e alimentação;
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Transporte público ou combustível;
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Plano de saúde e despesas médicas.
30% para desejos e estilo de vida
Esta fatia do orçamento é destinada aos gastos variáveis que trazem bem-estar e lazer, mas que não são estritamente necessários para a sobrevivência. Se precisar cortar custos, é aqui que os ajustes são mais fáceis de fazer. Alguns exemplos são:
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Assinaturas de serviços de streaming;
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Restaurantes, bares e delivery;
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Compras de roupas, sapatos e eletrônicos;
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Viagens e passeios de fim de semana;
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Academia ou outras atividades de lazer.
20% para prioridades financeiras
Os 20% restantes da sua renda devem ser usados para construir um futuro financeiro mais seguro. Essa porcentagem é crucial e deve ser tratada com prioridade. Utilize este valor para:
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Quitar dívidas, como cartão de crédito ou empréstimos;
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Construir uma reserva de emergência;
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Fazer investimentos para alcançar objetivos de longo prazo.
Com um salário limitado, nem sempre é possível aplicar a regra 50-30-20, porém, quando o seu orçamento permite esse tipo de gestão, o modelo se torna ideal.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria