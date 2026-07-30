Como pedir a revisão da aposentadoria do INSS e aumentar o benefício

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que identificam um erro no cálculo de seu benefício podem solicitar uma revisão para aumentar o valor recebido mensalmente. O pedido pode ser feito diretamente ao órgão, caso o segurado encontre inconsistências nos dados utilizados para a concessão da aposentadoria ou pensão.

Essa reavaliação é um direito do cidadão e busca corrigir falhas que possam ter diminuído o valor final do benefício. As situações mais comuns envolvem períodos de contribuição que não foram contabilizados, salários informados com valor menor que o real ou o não reconhecimento de atividades exercidas em condições especiais.

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Quem tem direito à revisão da aposentadoria?

Qualquer segurado que identificar um equívoco no cálculo inicial de sua aposentadoria ou pensão pode pedir a revisão. Isso inclui erros em vínculos de trabalho não computados, salários de contribuição informados incorretamente ou períodos de atividade especial que não foram considerados pelo INSS na análise original.

Uma das maneiras de identificar possíveis erros é consultar o extrato completo do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), disponível gratuitamente no portal Meu INSS. Se um vínculo de emprego formal não estiver listado ou se os salários de um determinado período estiverem zerados ou abaixo do real, por exemplo, pode ser um indicativo de que há direito à revisão.

Os principais motivos que garantem o direito à revisão são:

Vínculos empregatícios não registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Períodos de trabalho rural ou em condições especiais (insalubridade ou periculosidade) não reconhecidos.

Salários de contribuição registrados com valor inferior ao correto.

Erros de cálculo cometidos pelo próprio INSS.

Como solicitar a revisão do benefício do INSS?

O processo para pedir a revisão pode ser feito de forma online, pelo portal ou aplicativo Meu INSS, ou por telefone, na central de atendimento 135. A plataforma digital é o caminho mais recomendado, pois permite o envio de documentos comprobatórios de forma imediata, agilizando a análise.

Para solicitar pela internet, siga os seguintes passos:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS e faça o login com sua conta Gov.br. Na barra de busca, digite "revisão" e selecione a opção "Pedir Revisão". Leia as instruções e clique em "Atualizar". Confira seus dados de contato e, se necessário, altere-os. Preencha o formulário com os detalhes do seu pedido e anexe os documentos que comprovem o seu direito.

Em casos mais complexos, que envolvem a análise de documentos antigos ou teses jurídicas específicas, pode ser recomendável buscar a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para auxiliar no processo.

Quais documentos são necessários para o pedido?

A documentação é a parte mais importante do processo. O segurado deve reunir todas as provas que demonstrem o erro no cálculo do benefício. Sem os documentos corretos, o pedido tem poucas chances de ser aceito.

Os principais documentos são:

Documento de identificação com foto (RG ou CNH) e CPF.

Carteiras de trabalho.

Extrato completo do CNIS.

Contracheques (holerites) que comprovem salários maiores.

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para comprovar atividade especial.

Decisões de processos trabalhistas, se for o caso.

Qual o prazo para pedir a revisão da aposentadoria?

O segurado tem um prazo de até 10 anos para solicitar a revisão do benefício. Esse período, conhecido como prazo decadencial, começa a contar a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira parcela da aposentadoria. Após essa data, o direito à revisão para corrigir erros de fato é perdido, restando apenas discussões sobre questões de direito.

Em 2026, estão perdendo o prazo os segurados que receberam o primeiro pagamento da aposentadoria em 2016. Por exemplo, quem teve o primeiro pagamento em março de 2016 tem até abril de 2026 para solicitar a revisão.

Caso o segurado protocole um pedido de revisão administrativa no INSS dentro do prazo de 10 anos, a contagem fica suspensa até que o órgão dê uma resposta definitiva, seja ela positiva ou negativa.

Mesmo quando a revisão é concedida, os valores retroativos são pagos limitados aos últimos cinco anos anteriores à data do pedido. Por isso, quanto antes o segurado solicitar a revisão, maior será o valor dos atrasados a receber.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.