Como pedir revisão da aposentadoria do INSS e aumentar o benefício

Muitos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem estar recebendo um valor mensal menor do que o devido sem saber. A boa notícia é que é possível solicitar uma revisão do benefício para corrigir possíveis erros e, consequentemente, aumentar a renda. O pedido pode ser feito de forma totalmente online, diretamente pela plataforma Meu INSS.

A solicitação de revisão é um direito de todo segurado que acredita ter havido alguma falha na análise ou no cálculo do seu benefício. É importante entender que o pedido deve ser bem fundamentado, apresentando os motivos e, se possível, os documentos que comprovem o erro por parte da Previdência Social.

Quem pode pedir a revisão da aposentadoria?

Qualquer segurado que identificar uma inconsistência na sua carta de concessão pode solicitar a análise. As situações mais comuns que garantem o direito à revisão de benefício envolvem erros que diminuíram o valor final da aposentadoria. Entre os principais motivos, estão:

Erros de cálculo: quando o INSS deixou de incluir salários de contribuição ou aplicou uma fórmula de cálculo incorreta para o benefício.

Períodos não considerados: vínculos de trabalho que ficaram de fora da contagem, como atividade rural, tempo como aluno-aprendiz ou trabalho em condições especiais (insalubres ou perigosas).

Decisões judiciais favoráveis: novas teses aprovadas pela Justiça que podem ser aplicadas a benefícios já concedidos, como a "Revisão da Vida Toda".

Documentação incompleta: situações em que o segurado não conseguiu apresentar todos os documentos necessários no momento da concessão original.

Como solicitar a revisão pelo Meu INSS

O procedimento para pedir a revisão pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS. O processo é simples e não exige que o segurado se desloque até uma agência. Siga o passo a passo:

Acesse a plataforma Meu INSS pelo site ou aplicativo. Faça o login com sua conta Gov.br. No campo de busca, digite "revisão" e selecione a opção "Pedir Revisão de Benefício". Leia as informações na tela e clique em "Avançar". Preencha os dados solicitados, detalhando o motivo do seu pedido de revisão. Anexe os documentos digitalizados que comprovem o seu direito, como carteiras de trabalho, certidões ou laudos técnicos.

É fundamental estar atento ao prazo para fazer o pedido. O segurado tem até dez anos, contados a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento do primeiro pagamento, para solicitar a revisão. Após esse período, perde-se o direito de contestar o valor.

Atenção: riscos e recomendações

Antes de solicitar a revisão, é crucial saber que o INSS reanalisará todo o processo. Caso seja encontrado algum erro que tenha beneficiado o segurado, o valor da aposentadoria pode ser reduzido. Por esse motivo, é altamente recomendável que um especialista em direito previdenciário faça uma análise prévia para confirmar a viabilidade do pedido.

Além do portal, a solicitação também pode ser iniciada pela Central de Atendimento no telefone 135. Após o envio, o andamento do processo pode ser acompanhado pela própria plataforma online.

