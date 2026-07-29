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MERCADO FINANCEIRO

O que é o 'halving' do Bitcoin e quando será o próximo evento?

O evento programado reduz a emissão de novos Bitcoins a cada quatro anos. O último ocorreu em 2024 e o próximo está previsto para 2028; entenda seu impacto no mercado

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
29/07/2026 15:22

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O que é o 'halving' do Bitcoin e quando será o próximo evento?
Bitcoin e o mercado de criptomoedas representados com gráfico financeiro, refletindo a volatilidade e os ciclos de valorização crédito: Unsplash

O halving do Bitcoin é um dos eventos mais importantes no mercado de criptomoedas. Trata-se de uma atualização programada que ocorre, em média, a cada quatro anos e corta pela metade a recompensa dos mineradores, impactando diretamente a criação de novas moedas. Com o último evento ocorrido em abril de 2024, o mercado agora se prepara para o próximo ciclo, previsto para 2028.

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O que é o halving do Bitcoin?

O halving é uma regra automática e imutável no protocolo do Bitcoin que ocorre a cada 210 mil blocos de transações minerados. Sua principal função é controlar a oferta da criptomoeda no mercado, reduzindo pela metade a emissão de novas unidades e, assim, criando um sistema com inflação controlada e previsível.

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Como o halving funciona na prática?

O mecanismo afeta a recompensa que os mineradores recebem por validar transações e adicioná-las à blockchain, a rede que registra todas as operações. A cada evento de halving, o pagamento por bloco minerado diminui, seguindo um cronograma pré-definido desde a criação do Bitcoin.

  • Recompensa inicial (2009): os mineradores recebiam 50 bitcoins por bloco.

  • Primeiro halving (2012): a recompensa foi reduzida para 25 bitcoins.

  • Segundo halving (2016): o valor caiu para 12,5 bitcoins por bloco.

  • Terceiro halving (2020): a recompensa passou a ser de 6,25 bitcoins.

  • Quarto halving (abril de 2024): o pagamento foi ajustado para 3,125 bitcoins por bloco.

  • Próximo halving (previsto para 2028): a recompensa será reduzida para 1,5625 bitcoins por bloco.

Por que o halving afeta o preço do Bitcoin?

A principal razão pela qual o evento movimenta o mercado está no princípio econômico da oferta e da procura. Ao diminuir o ritmo com que novos bitcoins são criados, a oferta do ativo se torna mais limitada. Se a demanda pela criptomoeda se mantém estável ou aumenta, a tendência natural é que seu preço suba devido à maior escassez.

Historicamente, os períodos que sucederam os halvings anteriores foram marcados por ciclos de valorização expressiva do Bitcoin. Essa expectativa de alta atrai novos investidores e aumenta a atenção sobre o mercado de criptoativos, embora o desempenho passado não seja uma garantia de resultados futuros.

Qual o impacto para o investidor?

Para quem investe, cada ciclo de halving representa um período de maior volatilidade e oportunidade. Com o próximo evento previsto para 2028, a especulação em torno do seu impacto já começa a movimentar o mercado. A longo prazo, o mecanismo reforça a característica do Bitcoin como um ativo de oferta finita, já que o número máximo de moedas que podem existir é de 21 milhões. O último Bitcoin deve ser minerado por volta do ano de 2140.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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