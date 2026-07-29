Nubank Croma: como conseguir o novo cartão Platinum da fintech

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O Nubank lançou nesta terça-feira (28) o cartão Croma, uma opção Platinum voltada para clientes de média renda. A novidade, que será liberada de forma gradual, chega para preencher a lacuna entre o cartão básico roxinho e o exclusivo Ultravioleta, com foco em quem possui renda a partir de R$ 5 mil mensais.

Para ser um dos selecionados a receber o convite, que chegará via notificação no app, é fundamental entender como funciona a avaliação de crédito da fintech. O banco digital utiliza algoritmos para cruzar informações e construir um perfil de risco, o que torna o bom comportamento financeiro essencial para aumentar suas chances.

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O que o Nubank avalia para aprovar o cartão Croma?

Além da renda mensal a partir de R$ 5 mil, o Nubank realiza uma análise de crédito detalhada que considera o histórico de pagamento do cliente, o score em birôs como Serasa e SPC e o relacionamento com a própria fintech. A combinação desses fatores cria um perfil de risco que determina quem será elegível para o novo cartão.

Um bom relacionamento com o banco, como usar a conta digital para transações e pagamentos, pode influenciar positivamente na decisão. A análise busca por consistência e previsibilidade no comportamento financeiro do usuário.

5 dicas para aumentar suas chances de aprovação

Adotar algumas práticas pode melhorar a forma como o sistema do Nubank enxerga seu perfil financeiro. As dicas a seguir são fundamentais para aumentar as chances de receber o convite para o Croma e outros produtos de crédito.

Mantenha as contas em dia: Pagar faturas e boletos até o vencimento é o fator mais importante para um bom histórico de crédito. Atrasos, mesmo que pequenos, podem impactar negativamente sua pontuação e a análise interna do banco. Monitore e melhore seu score de crédito: Consulte regularmente sua pontuação em serviços como o Serasa. Um score alto indica ao mercado que você é um bom pagador, o que facilita a obtenção de cartões e empréstimos com melhores condições. Concentre seus gastos na conta do Nubank: Utilizar a conta do Nubank para receber o salário, pagar contas e fazer transações diárias ajuda o banco a entender melhor seu perfil de consumo e sua capacidade de pagamento, o que pode aumentar a confiança para liberar novos produtos. Atualize seus dados cadastrais: Manter informações como endereço, telefone e, principalmente, a renda sempre atualizadas no aplicativo é crucial. Uma renda maior e comprovada pode justificar a liberação de um limite de crédito mais alto. Evite fazer múltiplas solicitações de crédito: Pedir vários cartões ou empréstimos em um curto período pode ser interpretado como um sinal de instabilidade financeira. Cada consulta ao seu CPF pode diminuir temporariamente seu score de crédito.

Quais os benefícios do cartão Croma?

O Nubank Croma é um cartão de crédito da categoria Mastercard Platinum. A mensalidade é isenta para clientes que gastarem pelo menos R$ 4 mil por mês na fatura do cartão de crédito ou que mantiverem R$ 30 mil investidos ou guardados no Nubank; quem não atender a nenhum dos dois critérios paga mensalidade de R$ 39. Seus principais atrativos incluem:

Cashback de 0,8% em todas as compras (ou 1 ponto a cada US$ 1,4 gasto), que não expira.

Cashback de 5% em assinaturas selecionadas.

Caixinha com rendimento de 120% do CDI.

Acesso a salas VIP em aeroportos.

Seguro viagem e de bagagem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.