Nubank pretende obter licença bancária em resposta a Resolução do BC

Respondendo à Resolução do Banco Central, o Nubank anunciou que pretende obter uma licença bancária no Brasil até 2026. A medida, comunicada nesta quarta-feira (3/12), marca um novo capítulo para a fintech, que busca alinhar sua estrutura às novas regulamentações do setor financeiro nacional.

Para os mais de 110 milhões de clientes no país, a mudança não trará impactos diretos. A empresa garantiu que nome, marca e oferta de produtos e serviços, como o popular cartão de crédito e a conta digital, permanecem exatamente os mesmos.

Por que o Nubank quer virar um banco?

A decisão é um movimento estratégico para se adequar a uma Resolução do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. A norma estabelece novas regras para o uso de termos que remetem a atividades financeiras, como a palavra “banco”, por empresas que não possuem essa licença específica.

Atualmente, a fintech opera com licenças distintas: Instituição de Pagamento, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, e Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. A nova licença simplificaria essa estrutura sob o guarda-chuva de um conglomerado bancário, consolidando suas operações.

O que muda na prática para o cliente

A principal dúvida dos usuários é sobre o que acontece com suas contas e cartões. O Nubank reforçou que a experiência do cliente não será alterada. Os aplicativos, as funcionalidades e os canais de atendimento continuarão funcionando da mesma forma como hoje.

Não haverá necessidade de trocar cartões, alterar senhas ou baixar um novo aplicativo. As conhecidas "Caixinhas", a conta Ultravioleta e as demais soluções financeiras seguirão disponíveis sem qualquer interrupção ou modificação no seu uso diário.

Com 12 anos de história, a busca pela licença bancária do Nubank é vista como um passo natural para uma empresa desse porte, consolidando sua posição no cenário financeiro nacional e garantindo mais robustez para o futuro de suas operações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.