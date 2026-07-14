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COMBUSTÍVEIS

Conselho eleva de 30% para 32% teor de etanol na gasolina por seis meses

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a resolução do colegiado permitirá que o Brasil deixe de importar 900 milhões de litros de gasolina por ano

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Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
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Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
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14/07/2026 12:07

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Preços da gasolina, do diesel e do etanol registraram, na média, redução nos preços em junho
Aumento temporário para 32% no teor obrigatório de etanol anidro misturado à gasolina vale por seis meses crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press – 23/10/25

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou, nesta terça-feira (14/7), o aumento temporário de 30% para 32% no teor obrigatório de etanol anidro misturado à gasolina. Válida por 180 dias, com possibilidade de prorrogação, a medida visa reduzir a dependência brasileira de combustíveis fósseis importados.

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Segundo o Ministério de Minas e Energia, a resolução do colegiado permitirá que o Brasil deixe de importar 900 milhões de litros de gasolina por ano e leva em conta a instabilidade do mercado internacional de petróleo e combustíveis, marcado pela volatilidade no abastecimento global.

Nesse contexto, a utilização de uma maior parcela de etanol produzido no país busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e possibilitar a maior presença desse biocombustível na matriz energética brasileira, destacou a pasta em nota.

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Estudos

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a decisão foi respaldada por testes técnicos feitos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que mostraram a viabilidade da mistura em veículos leves e motocicletas, sem comprometer o desempenho ou o consumo, mesmo em motores não flex.

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Enquanto a nova mistura (E32) entra em vigor, o governo prossegue com avaliações para verificar os efeitos de teores ainda mais elevados, como o E35, ou seja, 35% de etanol anidro misturado à gasolina, com foco na durabilidade dos componentes automotivos e dos efeitos da utilização do combustível em longo prazo.

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