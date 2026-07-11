Assine
overlay
Início Economia
PROGRAMAS SOCIAIS

Governo barra 2,8 milhões de beneficiários em plataformas de bets

Benificiários são do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Medida atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)

Publicidade
Carregando...
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
11/07/2026 17:26

compartilhe

SIGA
×
Beneficiário do Bolsa Família está impedido de apostar em bets. Regulamento foi publicado hoje no Diário Oficial da União
A medida atende a uma exigência do STF e do TCU. Regulamentação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União crédito: Ministério da Fazenda/Divulgação

O Ministério da Fazenda bloqueou o acesso de 2,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a plataformas de apostas esportivas. Além desse grupo, outras 925 mil pessoas já haviam solicitado a autoexclusão desses sites.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A medida atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu beneficiários do Bolsa Família e do BPC de utilizarem plataformas de apostas. Com isso, os cerca de 27 milhões de contemplados pelos dois programas sociais estão impedidos de fazer cadastro em sites de bets.

Na mesma decisão, o ministro Luiz Fux determinou a suspensão, em todo o país, de qualquer publicidade de apostas de quota fixa direcionada a crianças e adolescentes.

Leia Mais

Novas regras para publicidades

O governo anunciou um novo conjunto de regras para a publicidade das empresas de apostas. As medidas foram apresentadas na quinta-feira (9/7) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e entram em vigor em 17 de julho.

As novas normas tornam obrigatória a inclusão de mensagens de advertência em todas as campanhas publicitárias. As empresas deverão utilizar uma das seguintes frases: "Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro"; "Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência"; ou "Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O pacote também proíbe estratégias que possam estimular o jogo, como apresentar apostas como fonte de renda ou investimento, criar sensação de urgência para apostar, divulgar históricos de ganhos para atrair novos usuários e permitir que comentaristas esportivos recomendem apostas durante transmissões.

Tópicos relacionados:

apostas bets bolsa-familia brasil jogo stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay