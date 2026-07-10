De Piqué a Ronaldo: 5 ex-atletas que viraram empresários de sucesso

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A transição de atletas de alta performance para o mundo dos negócios é um caminho cada vez mais consolidado. Nomes como Gerard Piqué e Ronaldo Fenômeno mostram como a disciplina e a visão estratégica desenvolvidas nos gramados e quadras podem ser aplicadas na construção de verdadeiros impérios empresariais, muito além do esporte que os consagrou.

Esses ex-atletas utilizam sua fama, capital e experiência para investir em setores variados, que vão desde clubes de futebol e ligas de entretenimento até empresas de tecnologia e marcas de moda. Suas trajetórias provam que o fim da carreira esportiva pode ser o início de uma jornada empresarial igualmente vitoriosa.

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Quais atletas se tornaram grandes empresários?

Muitos ídolos do esporte mundial transformaram suas carreiras em plataformas de negócios milionários. Lendas como Gerard Piqué, com a inovadora Kings League, Ronaldo Nazário, no comando de clubes de futebol, e Michael Jordan, com sua icônica marca de tênis, são exemplos de sucesso.

Confira cinco ex-atletas que construíram negócios de sucesso:

Gerard Piqué

O ex-zagueiro do Barcelona é o cérebro por trás da Kosmos Holding, um conglomerado de investimentos focado em esportes e entretenimento. Seu projeto de maior destaque recente é a Kings League, uma liga de futebol de sete com regras dinâmicas que se tornou um fenômeno de audiência online. Piqué também é proprietário do FC Andorra.

Ronaldo Nazário

Conhecido como Fenômeno, Ronaldo aplicou sua experiência em gestão para se tornar um administrador de futebol. Ele já foi o sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro e proprietário do Real Valladolid, na Espanha, até 2024. Seus investimentos demonstram uma estratégia de reestruturação e valorização de clubes tradicionais.

Michael Jordan

Considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, Jordan construiu uma fortuna que ultrapassa o esporte. A parceria vitalícia com a Nike para criar a Jordan Brand revolucionou o mercado de material esportivo e o transformou no primeiro atleta bilionário da história. Ele também foi acionista majoritário do Charlotte Hornets, time da National Basketball Association (NBA), até vender sua participação em 2023.

David Beckham

O astro inglês transformou sua imagem em uma marca global. Além de inúmeros contratos de publicidade, Beckham é um dos proprietários do Inter Miami, time da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Seus empreendimentos se estendem por moda, bebidas e produção de conteúdo.

Serena Williams

Uma das maiores tenistas da história, Serena Williams investe pesado fora das quadras. Em 2014, ela fundou a Serena Ventures, uma empresa de capital de risco que apoia startups em estágio inicial, com foco em negócios liderados por mulheres e minorias. A firma já investiu em mais de 85 empresas, mostrando sua visão para impulsionar a diversidade no mercado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.