Investimentos viram assunto com a Collar Capital na Casa Rede Ronaldo em Miami

Enquanto milhares de torcedores acompanhavam os jogos da Copa do Mundo, outro tema também ganhou espaço na Casa Ronaldo, em Miami: investimentos. Aproveitando um dos principais pontos de encontro do evento, a Collar Capital transformou seu estande em um ambiente de conexões estratégicas, reunindo empresários, fundadores de marcas, atletas, influenciadores e investidores em conversas sobre empreendedorismo, proteção patrimonial e planejamento financeiro.

Mais do que marcar presença durante a Copa, a proposta foi aproveitar um ambiente naturalmente voltado ao relacionamento para estimular encontros que vão além do futebol. Em vez de uma abordagem tradicional sobre investimentos, a empresa apostou em conversas espontâneas, troca de experiências e produção de conteúdo com convidados de diferentes setores, mostrando que grandes oportunidades também podem nascer de boas conexões.

Ao longo da programação, passaram pelo espaço nomes como Roberto, fundador da Polo Wear, que compartilhou sua trajetória empreendedora, os desafios na construção da marca, a participação na expansão dos negócios da filha e a importância da proteção patrimonial. Belle Restum, à frente da Planet Girl, também participou de um bate-papo sobre empreendedorismo, liderança, desafios da carreira e os próximos passos da empresa.

As entrevistas fizeram parte de uma série de conteúdos produzidos pela Collar Capital durante o evento, abordando temas como investimentos, patrimônio e empreendedorismo sob diferentes perspectivas. A programação também contou com a participação de Ronald, que participou de um bate-papo descontraído sobre futebol e investimentos ao lado de sua mãe, misturando histórias do esporte com reflexões sobre educação financeira. Em outro momento, a influenciadora Cela trouxe humor para o tema ao participar de uma entrevista leve e descontraída sobre investimentos, aproximando o assunto do público de forma natural.

Além dos convidados, a Collar produziu uma série de vídeos institucionais utilizando a Casa Ronaldo como cenário para abordar temas como proteção patrimonial, diversificação de investimentos e planejamento financeiro. Durante o jogo da Seleção Brasileira em Miami, a equipe também conversou com torcedores para entender como eles enxergam o universo dos investimentos, levando educação financeira para um ambiente pouco convencional.

O estande foi pensado para incentivar o relacionamento entre os visitantes. Em parceria com a Pizza Prime, a empresa promoveu uma ativação que ampliou o fluxo de empresários e convidados pelo espaço, criando um ambiente favorável para networking e novas conexões. Nos dias de maior movimento, a Collar ofereceu água e uma estrutura de apoio para quem acompanhava as partidas, proporcionando conforto aos visitantes e incentivando ainda mais a permanência e a interação no ambiente.

A proposta reforçou um movimento cada vez mais presente entre empresários e investidores: aproveitar ambientes de convivência para construir relacionamentos estratégicos. Em um espaço onde esporte, entretenimento e negócios se encontraram, a Collar Capital mostrou que conversas informais também podem abrir portas para novas oportunidades, parcerias e troca de experiências.

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"O networking deixou de ser apenas relacionamento e passou a fazer parte da estratégia de construção de patrimônio. Estar próximo das pessoas certas também significa estar próximo das melhores oportunidades", afirma Paulo Casimiro, CEO da Collar Capital.