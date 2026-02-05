Cristiano Ronaldo: astro no futebol e dono de um império empresarial

Cristiano Ronaldo é conhecido mundialmente pelo desempenho em campo, mas também construiu uma trajetória sólida como empresário. Ao longo da carreira, passou a investir em diferentes segmentos, como hotelaria, moda, alimentação, tecnologia esportiva e saúde. Assim, esses negócios têm ampliado sua presença fora dos gramados e reforçado sua imagem de marca global. Isso com participação ativa em empresas próprias e em parcerias estratégicas com grupos internacionais.

A atuação empresarial do atacante português segue um modelo estruturado, em que a marca CR7 é usada como eixo principal. Em diversas iniciativas, Cristiano Ronaldo aparece como sócio, licenciado ou em joint ventures com empresas já estabelecidas. Assim, isso reduz riscos e acelera a expansão. Portanto, o jogador combina a notoriedade conquistada no futebol com investimentos pensados para permanecer relevantes mesmo após o fim da carreira profissional.

Entre as iniciativas mais conhecidas de negócios de CR7 está a rede de hotéis Pestana CR7, fruto de uma parceria com o Grupo Pestana, que opera unidades em Lisboa, Funchal, Madri, Nova York e outras cidades em expansão – Divulgação

Quais são as principais empresas de Cristiano Ronaldo?

A palavra-chave central ao tratar do tema é empresas de Cristiano Ronaldo, já que ela resume o conjunto de negócios ligados ao atleta. Entre as iniciativas mais conhecidas está a rede de hotéis Pestana CR7, fruto de uma parceria com o Grupo Pestana, que opera unidades em Lisboa, Funchal, Madri, Nova York e outras cidades em expansão. No setor de moda, o jogador participa da marca de roupas e underwear CR7, com linhas de vestuário, calçados e acessórios licenciados internacionalmente.

No mercado de cuidados pessoais, Cristiano Ronaldo é sócio de clínicas de estética e transplante capilar sob a marca Insparya, que tem operações em Portugal e na Espanha, além de planos de crescimento em outros países europeus. Ademais, o atleta também já esteve ligado a bares e restaurantes temáticos, academias de ginástica e projetos imobiliários. Seja como investidor direto, seja por meio de contratos de licenciamento da marca CR7. A seguir, alguns dos principais empreendimentos associados ao jogador:

Pestana CR7 Hotels – rede de hotéis lifestyle em parceria com o Grupo Pestana;

– rede de hotéis lifestyle em parceria com o Grupo Pestana; CR7 Underwear, Denim e Footwear – marcas de roupas íntimas, jeans e calçados;

– marcas de roupas íntimas, jeans e calçados; Insparya – grupo de clínicas de transplante capilar e estética;

– grupo de clínicas de transplante capilar e estética; CR7 Fitness – academias e projetos ligados ao condicionamento físico;

– academias e projetos ligados ao condicionamento físico; Parcerias em alimentação e bebidas – contratos pontuais e participações em negócios de nutrição e suplementos;

– contratos pontuais e participações em negócios de nutrição e suplementos; Investimentos em tecnologia e bem-estar – incluindo a participação na empresa brasileira AVA.

Empresas de Cristiano Ronaldo: qual o papel da AVA no portfólio do jogador?

Entre as empresas de Cristiano Ronaldo, a AVA, companhia brasileira de tecnologia aplicada à saúde e ao esporte, ganhou destaque recente. Afinal, o jogador é sócio da empresa em um projeto que une avaliação física, monitoramento de recuperação e alto desempenho. A AVA desenvolve soluções que integram dados de atletas em uma plataforma digital, permitindo acompanhar variáveis relacionadas à carga de treino, fadiga, risco de lesão e performance em tempo real, com apoio de inteligência de dados e protocolos científicos.

A empresa atua na interseção entre medicina esportiva, fisioterapia, preparação física e ciência de dados, oferecendo ferramentas para clubes, seleções e centros de treinamento. Em linhas gerais, a AVA busca padronizar e organizar informações sobre o corpo do atleta, desde testes físicos até indicadores de recuperação, criando relatórios que auxiliam comissões técnicas na tomada de decisão. Assim, a participação de Cristiano Ronaldo funciona como um elo entre a tecnologia brasileira e o universo do futebol de alto rendimento internacional.

Em comunicação institucional, a AVA apresenta-se como uma plataforma voltada à tecnologia de avaliação física, recuperação e alta performance, com foco em aumentar a longevidade esportiva de atletas e otimizar processos dentro de clubes e seleções. O projeto com Ronaldo reforça essa proposta ao associar a empresa à rotina de um jogador que, ao longo da carreira, priorizou métodos de treino, recuperação e monitoramento de desempenho.

Entre as empresas de Cristiano Ronaldo, a AVA, companhia brasileira de tecnologia aplicada à saúde e ao esporte, ganhou destaque recente – depositphotos.com / m.iacobucci.tiscali.it



Como funciona o acordo AVA CR7 com a Federação Portuguesa de Futebol?

Um dos desdobramentos mais relevantes dessa parceria é o acordo firmado entre a AVA CR7 e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), válido até o fim de 2026. Pelo entendimento, a federação passa a ter acesso à tecnologia desenvolvida pela empresa para uso nas seleções nacionais, incluindo categorias de base, seleções femininas e a equipe principal. O foco está em ferramentas que permitam potencializar os jogadores na cultura da recuperação, da performance e da longevidade, dentro de um ambiente de alta exigência competitiva.

Na prática, o acordo prevê a utilização de sistemas de avaliação física e de monitoramento contínuo, que reúnem dados de treinos, jogos, testes de campo e exames específicos. Com esses recursos, a FPF pode:

Organizar informações de todos os atletas em uma única plataforma; Identificar padrões de risco de lesão e fadiga de forma antecipada; Planejar cargas de treino mais adequadas a cada perfil físico; Definir estratégias de recuperação pós-jogo de maneira mais precisa; Prolongar a capacidade de desempenho em alto nível ao longo das temporadas.

O projeto AVA CR7 aproxima ainda mais o ambiente da seleção portuguesa das práticas adotadas em centros de alto rendimento pelo mundo. A iniciativa também reforça a transição de Cristiano Ronaldo do campo para os negócios ligados à ciência do esporte, posicionando as empresas de Cristiano Ronaldo em um segmento que tende a ganhar espaço até e depois de 2026, à medida que clubes e federações buscam soluções para preservar atletas, reduzir lesões e sustentar a performance em calendário intenso.